So feiert der Landfrauenchor Ostallgäu sein 35-jähriges Bestehen

Den Landfrauenchor Ostallgäu gibt es seit 35 Jahren. Das wird im voll besetzten Stadeltheater in Blonhofen mit etlichen musikalischen Gästen gefeiert.

Von Alfons Regler

26.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

„Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen und auf sich wirken zu lassen.“ Mit diesen Worten eröffnete Erste Vorsitzende Christine Lutzenberger das Jubiläumskonzert zum 35-jährigen Bestehen des Landfrauenchors Ostallgäu. Im voll besetzten Stadeltheater in Blonhofen konnten die etwa 300 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Tat die Musik der Gastgeberinnen und der drei Gastchöre in vollen Zügen genießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.