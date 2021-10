So geht es weiter mit der Hammerschmiede in Pforzen

Entdeckerin des Menschenaffen „Udo“, Prof. Dr. Böhme, rechnet mit weiteren Funden in Pforzen. Und kündigt „aufsehenerregende“ Erkenntnis in Sachen Evolution an.

24.10.2021 | Stand: 17:30 Uhr

„Es geht weiter mit der Hammerschmiede“ versprach die Entdeckerin von „danuvius guggenmosi“ Professorin Dr. Madelaine Böhme am Ende eines Vortrags, mit dem sie den Zuhörenden die Bedeutung von dem aufrecht gehenden Menschenaffen Udo im Besonderen und der Ausgrabungsstätte Hammerschmiede im Allgemeinen ins Bewusstsein rief. Der Vortrag war laut Bürgermeister Herbert Hofer ursprünglich einmal für 2019 vorgesehen gewesen, fiel aber letztlich immer wieder den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Als Veranstalter fungierte die Gemeinde Pforzen mit dem Arbeitskreis Hammerschmiede. Der Veranstaltungsleiter, zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle, war nicht ganz zufrieden mit der Publikumsresonanz – 170 Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten in der Veranstaltungshalle an der Flohwiese. Stöckle hat mehr Interesse an der Präsentation einer faszinierenden Reise in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit erwartet.