Vor 50 Jahren: So haben die Kaufbeurer die Olympischen Spiele 1972 erlebt

AZ-Leser haben uns ihre persönlichen Erinnerungen an die Olympischen Spiele in München erzählt. Überraschend: Beinahe wäre Kaufbeuren Olympiastadt geworden.

25.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Vor genau 50 Jahren, am 26. August 1972, starteten in München die Olympischen Spiele. Sie haben Bayern verändert: Die oft als „Millionen-Dorf“ verspottete Landeshauptstadt, hatte sich innerhalb weniger Jahre in eine echte Metropole verwandelt. Die erste U-Bahn-Linie wurde eröffnet, die S-Bahn-Stammstrecke gebaut. Auf dem Oberwiesenfeld entstand das Olympiastadion mit seiner berühmten Zeltdachkonstruktion, umgeben vom 850.000 Quadratmeter großen Olympiapark, der auch heute noch Freizeitsportler begeistert und Touristen aus der ganzen Welt anzieht.

