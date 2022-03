Seit Wochen ist Krieg in der Ukraine. Das treibt immer mehr Kinder und Jugendliche auch nach Kaufbeuren. So gelingt die Integration an den Schulen.

31.03.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Lange überlegen muss Frank Hortig nicht, wenn er nach der Anzahl der ukrainischen Kinder an seiner Schule gefragt wird.