So interpretiert die Kaufbeurer Theatergruppe Moskitoldies Max Frisch

Die Moskitoldies zeigen im Stadttheater Kaufbeuren Max Frischs Stück "Biografie: Ein Spiel". Ein ernsthafter Stoff, den die Laienschauspieler zum Fließen bringen.

20.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Dem guten Ruf, der der Kaufbeurer Schauspielgruppe Moskitoldies vorauseilt, wurde diese auch mit ihrer aktuellen Inszenierung vollauf gerecht. Ihre Inszenierung von Max Frischs „Biografie: Ein Spiel“ feierte im Stadttheater eine umjubelte Premiere. Minutenlanger Beifall, Jubelschreie und mehrere „Vorhänge“ im gut gefüllten Haus waren der verdiente Lohn für eine Vorstellung, die durchaus auch professionellen Maßstäben genügt.

Die Handlung des Theaterstücks (in der Fassung von 1984) wirkt auf den ersten Blick etwas verzwickt. Darin wird der Hauptfigur, einem krebskranken Verhaltensforscher, die Gelegenheit eröffnet, seine Biografie im Nachhinein zu ändern und damit einen neuen, wunschgemäßen Lebenslauf zu schaffen. Hannes Kürmann, von Thigis Kirushnathasan wunderbar verkörpert, entscheidet sich für die vergangenen sieben Jahre, die Zeit der unglücklichen Ehe mit seiner Frau Antoinette Stein (von Johanna Prasch in unnachahmlicher Manier kühl und distanziert gespielt). „Eigentlich wollte ich nur noch einmal ihre alte Spieluhr hören. Spieluhren faszinieren mich: Die Figuren, die immer ihre gleichen Gesten machen, und immer ist es dieselbe Walze...“, sagt er und wünscht sich, er hätte dieses Frau nie kennengelernt. Unter dem Dirigat der Spielleitung (eindrucksvoll: Christine Krenz) unternimmt Kürmann mehrere Versuche, Antoinette aus seiner Biografie heraus zu nehmen, aber vergeblich. Letztlich landen beide wieder im Bett. Durch das energische Eingreifen der Spielleiterin überträgt diese die Verantwortung der Biografieveränderung auf die Protagonistin. Auf die Frage, ob sie denn von Kürmann weggehen wolle, erklärt sich Antoinette Stein spontan dazu bereit und verschwindet aus dessen Leben.

Aus ursprünglich 30 Nebenrollen werden bei den Moskitoldies zwei

In der ursprünglichen Fassung des Stücks hatte Max Frisch 30 Nebenrollen vorgesehen, diese dann aber im Spiel eines Assistenten (Michael Dikkaya, der diese Aufgabe authentisch meistert) und einer Assistentin vereinigt. Letztere ist nicht nur das „Mädchen für alles“ für die Spielleitung und für Kürmann. Sie wirkt auch als Haushälterin Frau Hubalek. Hubalek wird von Lucia Briechle verkörpert, die gleichzeitig auch Regisseurin der Inszenierung ist und der man bei der Premiere die Freude über ihr erstes und treffliches Werk anmerkte. Das ganze Ensemble vermittelt den ernsthaften Stoff mit spielerischer, fließender Leichtigkeit. Einen wichtigen Anteil an der Darbietung hat auch das Technikteam hinter der Bühne mit Martin Zindath und Ulrich Gröck.

Weitere Aufführungen folgen am Freitag, 22., am Freitag, 29., und Samstag, 30. September. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Stadttheater. Karten gibt es unter www.moskitoldies.de sowie an der Abendkasse.