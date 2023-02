So läuft der Faschingswagenbau in Pforzen nach zwei Jahren Corona-Pause

Nach zwei Jahren findet der Faschingsumzug in Pforzen wieder statt. Die beteiligten Gruppen stecken mitten im Wagenbau. Darum betreiben sie den Aufwand.

11.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Was ganz klein begonnen hat, ist mittlerweile zu einem der größten Faschingsumzüge in der Region geworden. 1965 zogen fünf Bewohner in närrischen Kostümen durch Pforzen. Mittlerweile kommen tausende Besucher und Besucherinnen in das Dorf, um bis zu 40 Gruppen zu bewundern, die zu Fuß oder in großen Wagen durch die Straßen ziehen. Etwa 20 Gruppen kommen beim Umzug laut Ehrenzunftpräsident Andreas Schafnitzel aus der Gemeinde selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.