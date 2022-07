So läuft die 24-Stunden-Tour von Oberbürgermeister Stefan Bosse

Rund um die Uhr, rund um die Stadt - Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse nimmt sich einen vollen Tag Zeit für die Bürger. Und umrundet beinahe Kaufbeuren

Rund um die Uhr ist der Kaufbeurer Oberbürgermeistermeister Stefan Bosse am Freitag im Einsatz, denn er nimmt sich wieder einen vollen Tag Zeit für die Anliegen der Bürger. Er schaut bei Firmen vorbei, kommt mit Bürgern ins Gespräch und hat ein offenes Ohr für die Sorgen der Kaufbeurer.

Einmal um die Stadt

Höhepunkt ist die Fahrt rund um Kaufbeuren, bei der er in zwei Etappen entlang der Stadtgrenze mit dem E-Bike unterwegs ist. Er startet frühmorgens an der Mülldeponie und strampelte über Leinau und das Waldstadion in Richtung Mooshütte.

Panne stoppt den OB nur kurz

Doch kurz vor der Ausflugsgaststätte verliert er ein Pedal an seinem Rad und musste abbrechen. „Mit letzter Kraft haben wir uns nach Hirschzell zur Firma Häutle gerettet. Vielen lieben Dank dem Frühaufsteher Herrn Häutle!“, schreibt das Stadtoberhaupt auf seinem Facebookauftritt, wo er zu jeder seiner Stationen einen Post absetzt. Nach Mittag ist er dann, begleitet von seinem Pressesprecher Tobias Müller (rechts) und Bürgerin Marianne Huf (links) zur zweiten Hälfte vom Rathaus über Biessenhofen, Apfeltrang, Kleinkemnat und den Staffelwald aufgebrochen.

Spaß im Regen

Trotz strömendem Regen ließen sich die drei Radler die Freude nicht nehmen. „Wir haben einen Heidenspaß“, rief der triefnasse Bosse im Vorbeiradeln auf Höhe der Fazenda in Bickenried. Das Durchschwimmen der Landkreisgrenze, die Mitten durch das Schwimmbecken des Neugablonzer Erlebnisbads verläuft, fiel ins Wasser.

Ohne Bademeister darf nicht mal der OB ins Wasser

Das Bad war wegen des schlechten Wetters nicht geöffnet, und ohne Bademeister darf noch nicht einmal der Oberbürgermeister dort ins Becken steigen.

