So lief das Festival "Sound am Markt" in Kaufbeuren-Neugablonz

Bei „Sound am Markt“ in Neugablonz prasseln an zwei langen Abenden viel gute Musik und Regenwasser auf weit über 1000 Besucher nieder. Wie die mit dem Wetter klarkommen.

02.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Während ihr mitgesungen habt, hat der Regen aufgehört“, solche Durchhalteparolen wie von Leon Keiditsch, Frontmann der Band Il Civetto, schallten am Wochenende häufig über den Bürgerplatz in Neugablonz. Beim Festival „Sound am Markt“ mussten die Musiker auf der überdachten Bühne immer wieder zusehen, wie Regenschauer auf das Publikum niederprasselten. Doch die mehreren Hundert Besucherinnen und Besucher, die Freitagabend vor Ort waren, und die rund 1000, die sich am Samstag vor dem Gablonzer Haus versammelt hatten, ließen sich von den Wetterkapriolen nicht den Spaß verderben. Die meisten harrten aus, tanzten, feierten und verfolgten das hochkarätige Musikprogramm bis zum Ende. Zum Auftakt und in den Pausen zwischen den Bands legte an beiden Festivaltagen Lokalmatadorin DJ Catchee druckvoll auf. Erster Liveact war am Freitag dann Paula Carolina mit Band, die mit ihrem stark von den 80er Jahren inspiriertem Sound schon die frühen Festivalbesucher vor der Bühne in Bewegung brachte. Husten, die Combo von Liedermacher Gisbert zu Knyphausen schlug dann eher nachdenkliche Töne an, die sich jedoch ebenfalls als gut tanzbar erwiesen. Die Festivalbesucher, die bis zum späten Abend durchhielten, wurden mit einem furiosen Auftritt der Musikerin Dota Kehr und ihrer Band belohnt. Die Berlinerin und ihre versierte Combo verstanden es, anspruchsvolle Texte musikalisch so zu vermitteln, dass weder Botschaft noch Party- und Festivalstimmung auf der Strecke blieben. Selbst als die Schauer gegen Ende heftig wurden, blieb die Laune vor und auf der Bühne prächtig.

