So lief der erste Kaufbeurer Ausbildungstag im Eisstadion

Erstmals in der Erdgas-Schwaben-Arena in Kaufbeuren präsentieren 57 Firmen und öffentliche Arbeitgeber, wie bei ihnen der Start ins Berufsleben aussieht.

10.07.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Nach der Corona-Zwangspause nutzten die Veranstalter des Kaufbeurer Ausbildungstages den Neustart gleich für eine Premiere. Erstmals stellten sich Firmen und öffentliche Arbeitgeber ihren möglichen künftigen Azubis in der Erdgas-Schwaben-Arena vor. 57 Ausbildungsbetriebe und -institutionen stellten sich im Kaufbeurer Eisstadion vor, und an ihren Ständen herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb. Organisationschefin Bilgi Dikkaya und ihr Team hatten im Vorfeld alle weiterführenden Schulen im weiten Umkreis auf die Ausbildungsmesse aufmerksam gemacht und bevölkerten vor allem Acht-, Neunt- und Zehntklässler der Mittel- und Realschulen die Fläche, auf der normalerweise die ESVK-Spieler dem Puck nachjagen.

Politiker motivieren Jugendliche

Bei Eröffnung würdigte Dikkaya das Engagement der Aussteller und ihrer Mitarbeiter, die einen Teil ihres Wochenendes opferten, um sich um den Nachwuchs zu bemühen. Landtagsabgeordneter Franz-Josef Pschierer motivierte die Jugendlichen, voller Tatendrang in ihr Berufsleben zu starten. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse bezeichnete die Ausbildungsmesse als „einen Pulsmesser der Zeit“ und als „Richtungsweiser für die Heranwachsenden“.

Praktikumsformulare und Stempel-Flyer

Alexander Seufert war mit seinem Stiefsohn Justin Rieger gekommen. Der Achtklässer informierte sich am Stand von Mayr Antriebstechnik, wo die Azubis Moritz Steiner, Valentina Kollmansperger und Selina Stegmann bereitwillig Auskunft gaben und auch gleich ein Praktikumsformular überreichten. Der 15-jährige nahm es dankbar an, wollte aber noch einige andere Stände besuchen. Ein ganzer Tross von Schülern der Kaufbeurer Jörg-Lederer-Mittelschule stand vor dem Stand der Elektro-Innung und ließ sich Stempel in die vorgefertigten Flyer drucken, mit denen die Jugendlichen ihren Ausbildungs-Recherchen dokumentierten. Am Nachmittag drohten an einigen Ständen gar Kugelschreiber, Bonbons und Visitenkarten auszugehen. Doch die Aussteller hatten vorgesorgt und freuten sich über die große Besucherresonanz.