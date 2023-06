So lief die Sitzung des bayerischen Kabinetts in Kaufbeuren ab

Kaufbeuren war Tagungsort des bayerischen Ministerrats, und ein stattlicher Tross nahm das Grüne Zentrum in Beschlag. Das sorgte für Erstaunen und Protest.

27.06.2023 | Stand: 19:06 Uhr

Der gut gelaunte Postbote sorgt für Unruhe unter den vielen jungen Männern und einigen Frauen, die in dunklen Anzügen und jeweils mit einem Knopf im Ohr vor dem Grünen Zentrum in Kaufbeuren stehen. Alle warten vor dem Gebäude des Landwirtschaftsamtes gespannt auf die Ankunft von Ministerpräsident Markus Söder. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen, und der Post-Mitarbeiter merkt schnell, dass sein kleiner gelber Elektro-Flitzer so gar nicht zu den etwa 30 großen und sehr großen Limousinen und SUVs passt, die da rund um den Gebäudekomplex an der Moosmangstraße geparkt sind. Eine Mitarbeiterin eilt ihm entgegen und nimmt dem Verdutzten entschlossen die Kuverts ab, die er einwerfen wollte. „Was ist denn hier heute geboten?“, fragt er und erfährt, dass das bayerische Kabinett an diesem Dienstag in Kaufbeuren tagt. „Großes Kino!“, meint er anerkennend und braust davon.

