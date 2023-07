So sieht das Programm der Kaufbeurer Blasiuskonzerte 2023 aus

Bei den Kaufbeurer Blasiuskonzerten erklingt bis 3. September vor allem erlesene Barockmusik. Ein Nachmittag ist ganz den Werken von Komponistinnen gewidmet.

23.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Darbietungen von Künstlern und Ensembles, die der historischen Aufführungspraxis verpflichtet sind, aufgeführt in einem Kleinod der Gotik – das ist das erfolgreiche Konzept der sommerlichen Blasiuskonzerte in Kaufbeuren. Heuer umfasst das Programm sechs Veranstaltungen. Diese beginnen jeweils sonntags um 17 Uhr in der Blasiuskirche an der Kaufbeurer Stadtmauer. Nach jedem Konzert gibt es auf dem Kirchenvorplatz noch ein Beisammensein des Publikums mit den Künstlern. Ein Glas Sekt oder ein alkoholfreies Getränk sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Die Kirchenmusik St. Martin und deren Förderverein haben, unterstützt von der Kulturabteilung der Stadt, wiederum namhafte Künstler aus der Szene für die Konzertreihe verpflichtet. Die Auswahl traf heuer erstmals die neue künstlerische Leiterin Julia Kuhn. Die professionelle Violinistin, die in Kaufbeuren aufgewachsen ist und auch schon mit dem hiesigen Kulturpreis ausgezeichnet wurde, ist international gefragt. Dennoch hielt sie beständig den Kontakt in die alte Heimat, gab immer wieder Konzerte in der Wertachstadt und war auch Dozentin bei einem Meisterkurs der Kaufbeurer Musikschule. Nachdem sie lange in London gelebt hat, ist Kuhns Hauptwohnsitz seit Kurzem München.

Das sind die Kaufbeurer Blasiuskonzerte 2023

Sonntag, 30. Juli: Zum Auftakt der diesjährigen Blasiuskonzerte präsentiert das Duo Julia Kuhn (Violine) und David Wright (Cembalo) das Programm„Bach for Two“. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, unter anderem die Sonate für Violine und obligates Cembalo Nr. 4, c-Moll (BWV 1017), Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll für Cembalo (BWV 903), die Sonate für Violine und obligates Cembalo Nr. 5, f-Moll (BWV 1018), die Sonate Nr. 3 für Violine solo C-Dur (BWV 1005) und die Sonate für Violine und obligates Cembalo Nr. 6, G-Dur (BWV 1019).

Sonntag, 6. August: Werke, insbesondere aus der Barockzeit, die von Frauen komponiert wurden, bringt das Trio The Muses zu Gehör. Unter dem Titel „Delle Donne“ steht Musik von Herrad von Landsberg (1130 bis 1195), Barbara Strozzi (1619 bis 1677), Isabella Leonarda (1620 bis 1704), Elisbath Jacquet de La Guerre (1665 bis 1729), Kassia (810 bis 865), Francesca Caccini (1587 bis 1641), Anna Amalia von Preußen (1739 bis 1807), Elisabetta de Gambarini (1730 bis 1765) und Jael Deckelbaum (geboren 1979) auf dem Programm. Ausführende sind Silvia Berchtold (Blockflöten), Roberta Diamond (Gesang) und Sofija Grgur (Cembalo).

Sonntag, 13. August: Das Ensemble False Consonance führt die Tradition der Reduktion stark instrumentierter Werke auf eine minimale Kammermusikbesetzung fort, wie es auch im 17. und 18. Jahrhundert üblich war. In Kaufbeuren spielt es sein Programm „La Sonnerie de Paris“ mit barocken Kompositionen, die in Verbindung mit der französischen Hauptstadt stehen. Es erklingen Werke von Marin Marais („Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris“, „Les Folies d’Espagne“), Joseph Bodin de Boismortier (Deuxiéme Suite de Pieces in G Dur), Jean Baptiste Lully („L’Entrée d’Apollon“), Arcangelo Corelli (Suite aus op. 5, Sonaten 3 und 5) und Jacques Morel (Chaconne en Trio). Es musizieren Theo Small (Traversflöte), Thomas Fields (Viola da Gamba) und Johannes Festerling (Laute).

Sonntag, 20. August: Das Trio Tiefsaits schickt bei seinem Konzert in Kaufbeuren „Drei Celli auf Reisen“. So heißt das Programm, das Anna Reisener, Alma Stolte und Mirjam-Luise Münzel auf ihren Barockcelli präsentieren. Es erkling Musik von Giuseppe Clemente Dall’Abaco, Jean-Baptiste Barrière, Benedetto Marcello und Georg Friedrich Händel (aus der „Wassermusik“, HWV 348).

Sonntag, 27. August: Das Duo Prisca Stalmarski (Barockvioline) und Christoph Sommer (Laute) spielt unter dem Titel „Divide and Rule“ verzierte Musik aus dem 17. Jahrhundert. Unter anderem sind Werke von Girolamo Frescobaldi, Orlando di Lasso, Biagio Marini, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Bellerofonte Castaldi, Pierre Attaignant und Alessandro Piccinini.

Sonntag, 3. September: „Bachs Mentoren“ stellt der Musiker Peter Waldner bei der letzten Veranstaltung der diesjährigen Blasiuskonzerte vor. Er spielt jeweils ein Stück von Dieterich Buxtehude, von Georg Böhm und Johann Sebastian Bach auf der Orgel und jeweils ein anderes auf dem Cembalo. Von Bach selbst stehen „Christ, der du bist der helle Tag“ (BWV 766) und die Toccata in d-Moll (BWV 913) auf dem Programm.

Karten gibt es im Vorverkauf online sowie an der Tageskasse.