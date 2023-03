So sieht es auf der Polizei-Baustelle in Kaufbeuren aus

Der Kran steht bereits. Auf der Baustelle für das neue Polizeigebäude in Kaufbeuren beginnen demnächst die Hochbauarbeiten. Was geplant ist.

12.03.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Auf der Baustelle für die neue Dienststelle der Polizei Kaufbeuren in der Moosmangstraße beginnt der Hochbau. Dort wurde jüngst ein 40 Meter hoher Kran in der Baugrube aufgestellt, der bislang auf der Baustelle des Unternehmens Linara am Bavariaring stand.

Polizei Kaufbeuren: Baukosten von mehr als 20 Millionen Euro

Bei Linara steht der Rohbau, demnächst wird Richtfest gefeiert. Bis der Rohbau für den Polizei-Neubau sichtbar wird, dürfte es allerdings noch einige Zeit dauern. Die Baukosten betragen mehr als 20 Millionen Euro. Bezugsfertig soll der Neubau für die Schutzpolizei und die Kriminalpolizei im Herbst 2025 sein.