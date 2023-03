Vom Haushalt bis zum Industriebetrieb: So viel Wasser wurde 2022 in Kaufbeuren verbraucht

Das Wasserwerk Kaufbeuren hat 2022 über 2,5 Millionen Kubikmeter abgegeben. Welche Leitungen 2023 saniert werden – und warum ein Posten erneut verschoben wird.

26.03.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Auch wenn der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist, hat Wirtschaftsreferentin Caroline Moser in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses interessante Zahlen präsentiert. Insgesamt hat das Wasserwerk Kaufbeuren im vergangenen Jahr 2,54 Millionen Kubikmeter Wasser (2021: 2,52 Millionen Kubikmeter) abgegeben. Ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern. Davon flossen an Haushalte und Kleingewerbe knapp 1,9 Millionen m3 (1,93 Millionen m3), an Gewerbe und Industrie 157.400 m3 (153.400 m3), an Landwirtschaft 38.700 m3 (35.900 m3), an öffentliche Einrichtungen 245.400 m3 (242.300 m3) und an Nachbargemeinden 202.000 m3 (162.300 m3). Das Wasser stamme je zur Hälfte aus Quell- und Grundwasser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.