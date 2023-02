Zählen mit der App: Großes Interesse an Eichhörnchen in der Region

Seit Jahren sammelt der Bund Naturschutz mithilfe von Bürgern Daten über die Nager in Kaufbeuren und im Ostallgäu. Jetzt soll die Melde-App überarbeitet werden.

06.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Eichhörnchen sind bei vielen Menschen sehr beliebt. Das liegt zum einen sicherlich an ihrem putzigen Aussehen und ihrer quirligen Art, zum anderen daran, dass sie oft eine geringe Scheu vor Menschen haben und vielfach in urbanen Räumen nahe bei ihnen leben. Der Bund Naturschutz hat es sich vor drei Jahren zur Aufgabe gemacht, mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern Daten über Eichhörnchen zu sammeln. Seit dem Frühjahr 2020 läuft laut einer Mitteilung der Organisation das groß angelegte Projekt „Eichhörnchen in Bayern“. Über 45.300 Eichhörnchen wurden in Bayern seitdem gemeldet – 656 im Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren.

