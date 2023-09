So war das Bürgerfest in Neugablonz

Beim Bürgerfest sind Schattenplätze begehrt. Ein buntes Programm sorgt für Geselligkeit, Spaß und auch Erfrischung. Junge Neugablonzer malen ihre Wünsche.

Von Beate Güthner

10.09.2023 | Stand: 18:19 Uhr

Ein buntes Programm bot sich den Besuchern beim Bürgerfest in Neugablonz. Angesichts der hohen Temperaturen und des idealen Badewetters war der Besucherandrang am Sonntag zwar geringer als in anderen Jahren und Schattenplätze waren heiß begehrt. Trotzdem waren allgemein Heiterkeit, Fröhlichkeit und gute Laune zu verspüren. Mitveranstalter Thorsten Friedrich zeigte sich hochzufrieden mit der Veranstaltung und den gebotenen Attraktionen.

