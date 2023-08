So war das Finale des Schwäbischen Kunstsommers im Kloster Irsee

Elf Meisterkurse, die intensiv arbeiten und kooperieren: Kein Wunder, dass man bei der Kunstsommernacht in Irsee in einer kulturellen Fülle schwelgen konnte.

07.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

War es das wenig sommerliche Wetter beim Schwäbischen Kunstsommer oder die Freude darüber, die Zeiten der Corona-Kontaktbeschränkungen überstanden zu haben? Wie dem auch sei, die elf Meisterklassen der Sommerakademie der Schönen Künste im Kloster Irsee beeindruckten bei der abschließenden Kunstsommernacht nicht nur mit einer Fülle von Arbeiten ihres jeweiligen Fachs. Hoch im Kurs standen zudem Kooperationen zwischen den verschiedenen Kunstformen. So sorgten die gut 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 35. Kunstsommers für ein überaus vielfältiges Programm bei der Abschlusspräsentation, das mehrere Hundert Besucher genossen.

Zu später Stunde etwa trat die Lyrik-Klasse von Martin Piekar zusammen mit dem Kunstsommer-Chor unter der Leitung von Philipp Amelung nochmals auf die Bühne. Der Dichter, der heuer den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb erhalten hat, wollte von seinen Schützlingen Verse, die auf einen Schlag Idyllen zerstören. Er bekam sie, und der Chor vertonte diese gewitzt – mal mit lautmalerischem Sprechgesang, mal mit einem persiflierten Volkslied. Zuvor hatten die beiden Klassen freilich ganz ernsthaft ihr Können unter Beweis gestellt: die Lyriker mit tiefsinnigen Zeilen und die Sänger mit anspruchsvollen, fein ausinterpretierten Werken zum Thema Hoffnung von Heinrich Schütz, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Edward Elgar, Arvo Pärt und Eric Whitacre.

Die Warteschlange vor den Aufführungen der Tanz-Klasse gehört zur Kunstsommernacht in Irsee einfach dazu

Fast schon vermisst hatte man nach der Corona-Zeit die Warteschlange vor den Aufführungen der Klasse für zeitgenössischen Tanz. Doch das geduldige Anstehen lohnte sich einmal mehr: Jochen Heckmann und Adriana Mortelliti präsentierten mit ihrer Klasse skurril-humorvolle Dialoge – mitreißend getanzte, aber auch gesprochene. Die langen Gänge des Klosters Irsee waren prall gefüllt mit den Ergebnissen der Bildenden Künstler. Die Klasse von Annette Schröter erkundete die vielen Möglichkeiten der gegenständlichen Malerei. Henning Eichingers Malerei-Kurs war der Erweiterung der technischen und gestalterischen Ausdrucksformen gewidmet, bis hin zum Fresko auf Holzfaserplatte.

Die uralte Technik des Holzschnitts ließen die Schüler von Stephanie Marx modern wieder aufleben, aber auch die Zeichnungen, die im Kurs von Christian Weihrauch entstanden sind, knüpfen bisweilen an altmeisterliche Traditionen an. Die Textilkunst-Klasse von Britta Ankenbauer stellte klar, dass auch mit Stoff ernsthafte Kunst geschaffen werden kann. Die Fotografen unter der Leitung von Anja Schlamann erkundeten das Kloster und seine Umgebung aus ungewöhnlichen, kreativen Perspektiven. Als überaus produktiv erwies sich die Gruppe, die von der Zeichnerin Barbara Yelin und der Schriftstellerin Tamara Bach geleitet wurde. Deren Schülerinnen und Schüler entwickelten Comic-Geschichten im weitesten Sinne. Noch so eine gelungene Kooperation bei dieser Sommerakademie.