So war das Frühjahrskonzert des Jakob-Brucker-Gymnasiums Kaufbeuren

Im Kaufbeurer Stadtsaal stellen die Schul-Ensembles gleich zweimal ihr Können unter Beweis. Eine Nummer der Percussions-Gruppe ist ganz nah dran am Schulalltag.

23.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Ganze vier Jahre ist es her, dass die Musikensembles des Jakob-Brucker-Gymnasiums in Kaufbeuren ihre Spielfreude und ihr Können im großen Rahmen unter Beweis stellen konnten. Jetzt gab es endlich wieder ein Konzert im gewohnten Format. An zwei Abenden begeisterten sie das Publikum im Stadtsaal. Mit mitreißender Klezmermusik von Florian Havelkas Band Brucker Brass und der rhythmischen „Orientale“ des Percussions-Ensembles gab es schon zu Beginn eine Weitung des musikalischen Horizonts. Auch die Streicherklassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe unter der Leitung von Thomas Fehsenfeld und Christoph Pfister zeigte vollen Einsatz bei zwei filmreifen Stücken. Raphaela Lutz entlockte zunächst ihrem Unterstufenchor (unterstützt von Lucas Steger (10d), Lennard Neubauer (Q11), Celina Rademacher (Q12)) und dessen tollen Solistinnen und Solisten wunderbare Klänge. Dann brachte sie das Publikum bei „Don’t worry, be happy“ nicht nur zum Lächeln, sondern auch zum Mitmachen. Der Schulchor weckte, begleitet von Steger, Amelie Brechter (9c), Julian Schüler (Q11) und Jakob Kerler (Q12) mit „Viva la Vida“ Frühlingsgefühle und wurde beim emotionalen „Flashlight“ (beide auch von Lutz arrangiert) mit Lichtern aus dem voll besetzten Saal unterstützt. Bei einem ihrer ersten Auftritte überhaupt erwies sich die von Christoph Pfister neu gegründete Schulband als absoluter Gewinn für das reichhaltige Musikangebot an der Schule. Die Gruppe brachte souverän sowohl Reggae-Basslinien und -Percussion als auch Rockballaden wie „Cure for the Enemy“. zu Gehöhr.

Die Entertainer von Brucker Brass spielen AC/DC, bevor die Bühne zur Baustelle wird

Gleich nach der Pause heizten die Entertainer von Brucker Brass mit einem AC/DC-Medley (arrangiert von Paul Dienel und Louis Neureuther, beide Q12) ein, und die Zuschauer kamen aus dem Staunen kaum heraus, als sie sich anschließend plötzlich auf einer klingenden Baustelle wiederfanden. Diese brachte das Percussions-Ensemble unter der Leitung von Robert Gleichsner mithilfe von Klappleitern und allerhand Schlagwerk zum Scheppern und Klingen. Es gab sogar szenische Einschübe. Dabei handelte es sich wohl um eine Anspielung auf die noch immer andauernden Bauarbeiten auf dem Schulgelände, die hier kreativ weitergesponnen wurde. Enthusiastisch und klanggewaltig zeigte sich das Orchester, ebenfalls von Gleichsner dirigiert. Die Musikerinnen und Musiker boten kraftvolle Klänge von der Operette (Ouvertüre zu „Leichte Kavallerie“) über Filmmusik („Pirates of the Caribbean“) bis hin zum begeisternden „Erinnerung an Zirkus Renz“. Bei letzterem Stück wurde Julian Schüler (Q11) als Virtuose am Xylofon bejubelt.

Highlights aus "König der Löwen" runden einen gelungenen Konzertabend ab

Den fulminanten Abschluss, bei dem fast alle am Konzert beteiligten Schülerinnen und Schüler mitwirken konnten, bildeten Highlights aus dem Musical „Lion King“. Hier zeigte sich, was Schulleiter Christof Walter in seinem Dankesworte am Schluss feststellte: Auf jeden einzelnen kommt es an – und nicht zuletzt auch auf das Technik-Team hinter den Kulissen, das die Sängerinnen und Musiker optisch und akustisch strahlen ließ. Erwähnt werden muss auch das Moderatoren-Team: Bastian Höhne und Daniel Shafik (beide Q11), die seit 2019 auf ihren Auftritt beim Schulkonzert gewartet hatten, begleiteten scharfsinnig, lehrreich und überaus unterhaltsam durch den Abend und verwoben so die abwechslungsreichen Programmpunkte miteinander. Beschwingt verließen die Zuhörerinnen und Zuhörer das Konzert und konnten einen Zwischenruf aus dem „König der Löwen“ mitnehmen: „Falls du doch mal Sorgen haben solltest – lach’, tanz’ und sing’ sie Dir von der Seele!“