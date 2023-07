So war das Konzert zum Schuljahresende der Musikschule Kaufbeuren

Zum Schuljahresende zeigen die Ensembles der Musikschule Kaufbeuren ihr Können. Auch in ungewöhnlichen Besetzungen pendeln sie zwischen Klassik und Pop.

11.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Sommer in Kaufbeuren. Draußen: drückende Hitze. Drinnen im Stadtsaal: wohltuende Kühle, viel Musik, unbeschwerte Stimmung und tosender Applaus. Das Schuljahresabschlusskonzert der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule wurde seinem Motto „Mit Musik in den Sommer“ voll gerecht. Zum krönenden Abschluss der Darbietungen gab es eine Premiere. Die Jugend-Rockband 5 Promille – zwei Mädchen und drei Jungs zwischen zehn und zwölf Jahren mit Gitarren, Geige, Schlagzeug, Keyboard und Gesang – stellte sich erstmals einem großen Publikum vor. Der Name der Band sei mehr als Spaß zu verstehen und habe nichts mit Alkohol zu tun, betonten die Mitglieder unisono. Der Klassiker „I’m still standing“ (Elton John) und „Flowers“ von Miley Cyrus kamen jedenfalls sehr vielversprechend über die Rampe.

