So war der Abschluss der "Pride Week" am Samstag in Kaufbeuren

Begleitet von Musik und Regenbogenfahnen treffen sich in Kaufbeuren rund 300 Menschen, um für die Rechte sexueller Minderheiten zu demonstrieren.

18.09.2021 | Stand: 16:14 Uhr

Zum Abschluss der „Pride Week“ hatte der Verein „ Allgäu Pride“ zu einer Demo in die Kaufbeurer Kaiser-Max-Straße eingeladen. Laut Polizei und Veranstalter versammelten sich dort am Samstagnachmittag rund 300 Menschen – viele von ihnen in Regenbogenfahnen gehüllt, bunt kostümiert, einzelne sogar in komplettem Drag-Queen-Outfit. Ziel der Demonstration war es, mehr Toleranz gegenüber allen Menschen zu fordern – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität.

Zuvor hatte der Verein eine ganze Aktionswoche in Kaufbeuren organisiert, um die Akzeptanz für queeres Leben in Kaufbeuren und im gesamten Allgäu zu erhöhen. Das englische Wort „queer“ gilt als Sammelbegriff für Schwule, Lesben, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Mit den Aktionen wollte „Allgäu Pride“ auch Menschen erreichen, die im persönlichen Umfeld kaum oder gar keine Berührungspunkte zur LGBTQIA-Community haben.

Diskriminierung und sogar Morddrohungen

Zumindest bei der Demo ist dies gelungen: Auf die Frage Jona Gold alias Jonathan Oremek, ob auch „Heteros“ unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seien, meldeten sich eine ganze Menge. Oremek trat als Drag-Queen Jona Gold auf, um auf der Bühne von Diskriminierung und Anfeindungen zu berichten, die Lesben, Schwule, Transsexuelle und Transgender-Personen jeden Tag erleben. Von den Hasskommentaren, die er in den sozialen Medien erhält – bis hin zu Morddrohungen. „Hast du schon mal eine Gaskammer von innen gesehen?“, lautete eine solche Nachricht. Als Oremek dies bei der Polizei anzeigte, habe ihm ein Beamter zu verstehen gegeben, dass er gewissermaßen mit derartigen Anfeindungen rechnen müsse, wenn er seinen Instagram-Account „Obertunte“ nenne.

Die Schule ist kein sicherer Ort

Der erst 17-jährige Aktivist berichtete auch von Vorurteilen und Beleidigungen, denen er an seiner Schule ausgesetzt sei. Dabei solle doch gerade die Schule ein „safe space“, also ein sicherer Ort sein, und zwar für alle Menschen. Stattdessen sei es für ihn alltäglich, als „Schwuchtel“ beschimpft zu werden. „Menschen wie ich müssen jeden Tag Diskriminierung über sich ergehen lassen. An den Schulen wird aber nichts getan, um über queere Menschen aufzuklären“, kritisierte Oremek. Wie absurd es ist, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu verurteilen, machte er deutlich, indem er den Spieß in seinem Redebeitrag einfach umdrehte: „Ich habe ja nichts gegen Heterosexuelle, aber müssen sie unbedingt am helllichten Tag, mitten in Kaufbeuren Händchen halten?“, fragte er provokant.

LGBTQIA-Organisationen fordern Gesetzesänderung

Dass die Union derzeit eine Gesetzesänderung blockiert, mit der der Diskriminierungsschutz für queere Menschen ins Grundgesetz aufgenommen werden soll, kritisierte Henryk Hoefener vom Verein CSD Deutschland, der sich für die Rechte Schwulen, Lesben und Transpersonen einsetzt. „Am morgigen Sonntag findet ein bundesweiter Aktionstag statt“, sagte Hoefener. LGBTQIA-Organisationen fordern mit Veranstaltungen in verschiedenen Städten, dass im nächsten Koalitionsvertrag der Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität im Grundgesetz verankert werden müsse. Zudem fordert CSD Deutschland konkrete Maßnahmen zur Beseitigung gesetzlicher Diskriminierung von queeren Menschen. „Die Diskussion um die Beleuchtung der Münchner Allianz-Arena in Regenbogenfarben während der Fußball-EM hat zumindest die Diskussion befeuert und Aufmerksamkeit für unsere Anliegen erzeugt“, so Hoefener. Er hoffe, dass nun auch gehandelt wird.

Lesen Sie auch

„Pride Week“ im Allgäu: Mit diesen Aktionen soll die Toleranz gestärkt werden Queeres Leben im Allgäu

Dafür sprachen sich auch die Kaufbeurer Grünen-Stadträtin Ulrike Seifert und die Allgäuer Bundestagsabgeordnete der Partei „Die Linke“, Susanne Ferschl auf der Bühne aus. Gleiches Recht für alle müsse auf nationaler Ebene umgesetzt werden, so Seifert, aber gerade außerhalb Deutschlands gebe es noch viel zu tun: „Einigen Landern in Osteuropa müsste man die Daumenschrauben anziehen.“

Laut Polizei verlief die Demonstration ruhig und ohne Zwischenfälle.

Auf die Demo folgt am Samstagabend noch das laut Veranstalter "erste, queere Festival im Allgäu", das im Kaufbeuer Spitalhof gefeiert wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Lesen Sie auch: Auf dem Land leben, „queer“ sein und es offen zeigen – das geht, findet AZ-Redakteurin Katharina Gsöll.