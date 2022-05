So war der erste Abend des Live-Art-Festivals in Kaufbeuren

In der Altstadt von Kaufbeuren eifert die Revival-Band ABBA 99 gekonnt ihrem großen Vorbild nach. Die Stimmung ist prächtig, aber es gibt einen Wermutstropfen.

28.05.2022 | Stand: 00:36 Uhr

"Wie das Original!" Der Fan in den Reihen vor der Bühne, der altersmäßig durchaus noch die die goldenen Zeiten von ABBA miterlebt haben könnte, ist begeistert. In der Tat eiferte die Revival Band ABBA 99 bei ihrem Auftritt am Freitagabend beim Live-Art-Sound-Festival dem großen Vorbild mit viel Können nach. Die untere Kaiser-Max-Straße hatte sich im Laufe des Tages in eine Party-Meile verwandelt, und am Neptunbrunnen wurde eine professionelle Bühne für das Festvial aufgestellt. Am Abend nutzten diese zunächst die Lokal-Matadore von It Hudla. Die Kaufbeurer Gruppe versuchte, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit partytauglichem Rock- und Pop-Coversongs aufzuwärmen - und das war nicht nur stimmungsmäßig bitter notwendig. Denn am Abend ballten sich nicht nur dunkle Wolken bedrohlich über der Wertachstadt, auch ein kühler Wind fegte durch die Kaiser-Max-Straße und machte die Freiluft-Veranstaltung bisweilen recht ungemütlich.

