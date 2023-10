So war es früher in der Schauburg in Kaufbeuren

Das frühere Kino Schauburg wird derzeit umfassand saniert und erweitert. Hans Junginger und Stefan Geyrhalter verbinden besondere Erinnerungen mit dem Gebäude.

27.10.2023 | Stand: 18:11 Uhr

Seit 1936 gibt es das Theater Schauburg in der Ganghoferstraße in Kaufbeuren. Nachdem das markante Gebäude Jahrzehnte lang als Kino genutzt wurde, ist es seit 2000 die Heimat der Kulturwerkstatt. Nun steht eine umfassende Sanierung und Erweiterung des Hauses an. Wenn das Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheater voraussichtlich in zwei Jahren wieder zurückkehrt, soll die „Schauburg“ nicht nur eine moderne, geräumige Stätte für die Proben und Aufführungen der Kulturwerkstatt sein, sondern ein Kulturzentrum und ein Treffpunkt für das gesamte südliche Innenstadt-Quartier. Bevor die "Schauburg" also für die Zukunft fit gemacht wird, hat die AZ ihre Leser gebeten, in die Vergangenheit des Gebäudes zu blicken und ihre besonderen Erinnerungen zu schildern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.