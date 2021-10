Die Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren will mit Ideen und einem neuen Vorstand Corona hinter sich lassen. Ein paar Wünsche an die Stadt haben die Geschäftsleute auch.

29.10.2021 | Stand: 19:02 Uhr

Abschied, Ausblick, Bilanz und der Wunsch nach einem weiteren regelmäßigen Markt am Samstag – nach den coronabedingten Turbulenzen in den vergangenen zwei Jahren ist die Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK) auch in ihrer Jahresversammlung weitgehend zur Normalität zurückgekehrt. Verabschiedet wurde Stefan Geyrhalter, ein Urgestein in der Händlergemeinschaft.