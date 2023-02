So will der Stadtrat in Kaufbeuren mehr Leben in die City bringen

Mit mehreren Anträgen in den Haushaltsberatungen wollen die Fraktionen das Zentrum von Kaufbeuren stärken. Das sind die Ideen.

Im Kaufbeurer Haushalt geht es um viele Millionen Euro, die in den kommenden Jahren verbaut werden, in die Sozialarbeit und die Personalaufwendungen fließen. Die Fraktionen bringen allerdings auch Anträge in die Haushaltsberatungen ein, bei denen es um deutlich geringere Beträge geht. Eine Auswahl der Anträge, die Zustimmung fanden.

Die Entwicklung der Innenstadt treibt den Stadtrat auch heuer um. Nachdem die CSU-Fraktion Ende vergangenen Jahres eine Machbarkeitsstudie mit dem konkreten Ziel gefordert hat, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, legt sie nun nach. Mit 50.000 Euro sollen die Ergebnisse der Studie schnell umgesetzt werden. „Die Entwicklung des Handels, der Kundenströme und das Befinden unserer Bevölkerung dulden keinen Aufschub“, sagte CSU-Fraktionschef Christian Sobl im Ausschuss. „Es ist wichtig, dass die nächsten Schritte nun sichtbar und schnellstmöglich realisiert werden.“

Das gleiche Ziel verfolgt ein Antrag der Freien Wähler. Die Fraktion fordert, das stadteigene Parkhaus am Kunsthaus den Nutzern an Samstagen zwischen 8 und 20 Uhr kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Gleiches ist für das Parkhaus Süd geplant, das der Sparkasse gehört. Mit ihr soll die Stadt eine Vereinbarung treffen, um den Umsatzausfall entschädigen. 70.000 Euro sollen dafür im kommenden Haushalt bereitgestellt werden. „Es ist ein zentrales kommunalpolitisches Ziel, die Besucherfrequenz in der Innenstadt zu erhöhen und dem Leerstand entgegenzuwirken“, sagte Fraktionschef Bernhard Pohl. Damit werde die Attraktivität gesteigert und der Besucherverkehr reduziert.

Eine Budgeterhöhung der Sing- und Musikschule in Höhe von 5000 Euro wünschen sich die Grünen. Mit diesem Geld soll eine Konzertreise der 20-köpfigen Nachwuchs-Bigband Pic Pänth zum Festival Lana meets Jazz im Juni in Südtirol gefördert werden. Die Band sei eingeladen worden, sich dort zu präsentieren. Zudem wird ein musikalischer Workshop angeboten. Neben den Kosten für die Reise und das Quartier muss Tontechnik bereitgestellt werden.

Ein „soziokulturelles“ Zentrum in der Innenstadt wünschen sich die Freien Wähler. Dort soll es einen Probenraum, Kunst und Kultur sowie ein gastronomisches Angebot geben. Zudem soll das Zentrum zu einem „Ort der Offenheit und der Erinnerungskultur“ werden. Für Miete, Einrichtung und Betrieb sollen im Haushalt 60.000 Euro bereitstehen. Im Ausschuss herrschte allerdings die Meinung vor, dass erst ein Konzept ausgearbeitet werden soll, in das auch die Kulturakteure und die Integrationsbeauftragten miteingebunden werden. Oberbürgermeister Stefan Bosse sagte zu, dies als Arbeitsauftrag mit in die Verwaltung zu nehmen. „Das ist eine gute Sache“, meinte er. Eine Startfinanzierung werde danach möglich sein.

Der Stadtrat schnürt das städtische Finanzpaket in seiner Märzsitzung.