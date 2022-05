So will die Gemeinde Osterzell Baulücken schließen

Der Gemeinderat in Osterzell (Ostallgäu) will neuen Wohnraum zulassen. Diskussionen gibt es zur Größe von Baufenstern und zum Grundwasser.

Von Karlheinz Stumbaum

14.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Innen statt außen, Bestehendes ausbauen, anstatt Grünflächen am Ortsrand zu versiegeln“ – mit diesen Worten beschrieb Bürgermeister Bernhard Bucka bei der jüngsten Osterzeller Gemeinderatssitzung die bauliche Entwicklung im Ort. Zwar sind alle Wohneinheiten, die entstehen sollen, in Privatbesitz. Aber die Gemeinde könne die Möglichkeiten und Voraussetzungen schaffen, sagte Bucka. So könnten innerorts bis zu 70 Wohneinheiten entstehen.

