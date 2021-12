Sogar die Töchter sind begeistert - mit 49 Jahren noch Footballer

Sven Mielenz aus Bad Wörishofen spielt beim Landsberg X-Press. Die Devise des 49-Jährigen lautet: ganz oder gar nicht.

Wenn auf dem Feld ein Spielzug beginnt, stürzen muskelbepackte Männer aufeinander zu, die oft 120 Kilo und mehr auf die Waage bringen. Doch das Spiel ist auch von Strategie und ausgeklügelten Spielzügen geprägt. Das fasziniert auch Sven Mielenz. Der 49-Jährige Bad Wörishofer ist Footballspieler beim Landsberg X-Press. Als Tight Ends muss er dabei besonders viel körperlichen Einsatz für sein Team zeigen – in seiner vielleicht letzten Saison.

Vom Tennis zum Football

Dabei war längst nicht schon immer klar, dass Mielenz einmal beim American Football landen würde. Sportlich war er schon immer, hat früher sogar professionell Tennis gespielt. Vor etwa 15 Jahren ist er dann über seinen Bruder zum Football gekommen. Die Leidenschaft für den Sport packte ihn schnell. Zwar sei es am Anfang schwierig, die Regeln zu verstehen, gibt Mielenz zu, doch es ist die Sportart mit dem größten Teamgedanken. Das macht die Faszination aus.

Familien und Fairness

Außerdem sei es ein sehr familiärer Sport, meint Mielenz: . Die Familien kommen zu den Spielen und unterstützen ihre Männer, Freunde und Papas. Abseits des Rasens gehen die gegnerischen Spieler kollegial miteinander um, viele kennen sich untereinander. Es geht insgesamt sehr fair zu. Niemand provoziert ein Foul oder wirft sich hin. Es ist ein sehr ehrlicher Sport, findet Mielenz. Außerdem brauche es noch stärker als in anderen Mannschaftssportarten das ganze Team, um zu gewinnen. Dazu zählen beim Football nicht nur elf Mann, die auf dem Platz stehen. Da Defensive und Offensive beim Football zwei getrennte Mannschaftsteile sind und es außerdem auch Special Teams für besondere Spielsituationen gibt, besteht der Kader einer Footballmannschaft aus über 50 Spielern – plus Trainer und Betreuer. Mielenz ist 1,89 Meter groß und gut trainiert. Auf seiner Position muss er auch eine gewisse Statur mitbringen. Als Tight End besteht seine Aufgabe vereinfacht gesagt darin, sowohl anderen Mitspielern den Weg freizublocken, als auch Bälle zu fangen und möglichst weit zu tragen. Es ist eine wichtige Position in der Offense, sagt Mielenz, man muss beides beherrschen, blocken und Pässe fangen.

Aufstieg mit den Munich Cowboys

Nachdem Mielenz bereits für kleinere Teams gespielt hatte, wechselte er zu den Munich Cowboys. Deren erste Mannschaft spielt in der höchsten deutschen Liga, der GFL. Bei den Münchnern hat er die zweite Mannschaft mitaufgebaut, mit der er seinen größten Erfolg feierte: Mit den Cowboys spielte er im Finale der Landesliga vor 1500 Zuschauern gegen die Erding Bulls. Noch heute bekommt er Gänsehaut, wenn er daran zurückdenkt. Der Sieg bedeutete nicht nur den Aufstieg in die Bayernliga, die Spieler bekamen auch wie im American Football üblich einen extra angefertigten Meisterschaftsring. Mit dem Landsberg X-Press spielt der Mielenz nun in der Regionalliga - und engagiert sich sozial.

Bislang fast verletzungsfrei

Für die meisten Footballspieler ist mit Mitte dreißig Schluss mit der aktiven Laufbahn. Zu physisch und verletzungsintensiv ist der Sport. Doch Mielenz stand in dieser Saison mit 49 Jahren auf dem Platz. Die Reaktionen anderer Spieler sind oft ähnlich. Am Anfang wird man oft belächelt und muss sich beweisen, sagt Mielenz. Doch weil er mit den anderen, viel jüngeren Spielern gut mithalten kann, verdient er sich meist schnell den Respekt der Gegenspieler. Auch das sei gewissermaßen das Ehrliche an der Sportart: Es gibt keine Altherrenmannschaft – „entweder du spielst richtig mit oder gar nicht“, meint Mielenz. Damit das klappt, arbeitet er hart an sich. Mielenz geht regelmäßig ins Fitnessstudio, macht Laufeinheiten und trainiert mit der Mannschaft auf dem Platz. Auch gesunde Ernährung gehört dazu. Doch eines brauchte es zusätzlich: „Ich hatte nie größere Verletzungen, das war mein Glück“, sagt Mielenz.

Karriere steht auf der Kippe

Dennoch musste er es auch mal ruhiger angehen lassen als früher. „Ich spiele nicht durch, brauche meine Pausen. Ich merke es besonders in den Regenerationsphasen, da brauche ich deutlich länger.“ Prellungen und Schürfwunden seien jedoch an der Tagesordnung, erklärt Mielenz. Doch auch bei ihm fordert der Sport nun seinen Tribut. Bei einem der vergangenen Spiele hat er sich das Innenband gerissen. Die Saison war damit für ihn vorzeitig beendet. Und damit möglicherweise seine Laufbahn als aktiver Spieler. Denn ursprünglich sollte das seine letzte Saison sein. Man sollte niemals nie sagen, aber es könnte vorbei sein, sagt der Bad Wörishofer.

Dass American Football in Deutschland seit Jahren populärer wird, freut Mielenz. „Wahnsinn, dass jetzt regelmäßig Spiele im Fernsehen live übertragen werden. Das hätte man früher nicht für möglich gehalten.“ Mielenz hat zwei Töchter, die zwölf und acht Jahre alt sind. Auch ihnen hat er seine Sportart schon nähergebracht. „Meine Töchter sind total begeistert, sie findens total gut.“