Soll es ein soziales Pflichtjahr für alle geben?

Der Soldatenbund lädt in Kaufbeuren zu einer öffentlichen Diskussionsrunde über das Für und Wider ein. Das sagen die Teilnehmer.

28.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Schon länger wird darüber diskutiert, ob es in Deutschland ein soziales Pflichtjahr für alle Frauen und Männer ähnlich dem früheren Wehr- und Zivildienst geben soll. Mit dieser Frage beschäftigte sich nun auch der Bayerische Soldatenbund (BSB) bei seiner Auftaktveranstaltung im Rahmen der Sicherheitspolitischen Vortragsreihe. Knapp 50 Besucherinnen und Besucher verfolgten in der Mehrzweckhalle in Pforzen gespannt die Diskussionsrunde.

Auf dem Podium saßen Oberst a. D. Richard Drexl (BSB-Präsident), Bernhard Pohl (BSB-Vizepräsident, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler), Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm, Elisabeth Naurath (Professorin für evangelische Theologie und Religionspädagogik) und Matthias Fack (ehemaliger Präsident des Bayerischen Jugendrings und Vorsitzende des Programmausschusses des Bayerischen Rundfunkrats).

Auf Freiwilligkeit statt auf Druck und Zwang setzen

Professorin Naurath zeigte sich überzeugt, dass man das Bewusstsein für die Gesellschaft wieder stärken müsse – aber auf Basis der Freiwilligkeit. Druck und Zwang bewirkten das Gegenteil. Dies belege auch eine Umfrage unter Studierenden an der Uni Augsburg. Die jungen Leute hielten Verpflichtung für nicht erstrebenswert.

Ähnlich äußerte sich Fack. Die Attraktivität der Freiwilligendienste müsse gesteigert werden. Hier sei vor allem die Politik gefordert. Er betonte, dass sich gerade in Bayern bereits sehr viele junge Menschen ehrenamtlich engagierten. „Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ist langfristig gesehen nicht sinnvoll“, sagte der Buchloer.

Holtherm betrachtete das Pflichtjahr vor allem aus Sicht der Bundeswehr. Er kritisierte das übereilte Aussetzen der Wehrpflicht im Jahr 2011. „Ein geordneter Übergang wäre gut gewesen“, sagte der Mediziner. In seiner Zeit als Wehrpflichtiger sei innerhalb kurzer Zeit auf der „Stube“ ein Gemeinschaftsgefühl gewachsen. Trotzdem bevorzuge er ebenfalls die Freiwilligkeit.

Diskussion in Kaufbeuren: „Wir brauchen mehr Gemeinsinn“

Dass es notwendig ist, den Gemeinsinn zu stärken, darin waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig. Als gute Alternative zur Pflicht sehen sie ein möglichst breit gefächertes Angebot mit verschiedenen Handlungsfeldern. Um die Attraktivität zu erhöhen, schlugen sie eine Anerkennung auf Lehr- und Studienzeiten sowie eine angemessene Entlohnung vor.

Auch das Publikum beteiligte sich nach dem offiziellen Teil am Austausch. „Die Diskussion war sehr gut“, sagte eine Besucherin. Allerdings habe die Jugend gefehlt. Schließlich seien die ja die Hauptbetroffenen. Den Hinweis nahm Pohl für die weiteren Veranstaltungen der Vortragsreihe auf. „Wir werden künftig die jungen Menschen mit einbinden.“ Es sei wichtig, das Thema in die Gesellschaft zu tragen. „Wir müssen Entscheidungen treffen, aber wir dürfen den Menschen nichts überstülpen.“

