Security und Neon-Armbänder: So hat sich der Sommernachtstanz gewandelt

Die Nachtschwärmer, die den Sommernachtstanz in Untergermaringen organisieren, müssen viele Auflagen beachten. Die Mitglieder sehen darin Vor- und Nachteile.

19.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Sicherheitszaun, Altersbeschränkungen, Securitys: Der Sommernachtstanz in Untergermaringen hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Immer mehr Auflagen müssen laut Robert Paule, dem Ersten Vorsitzenden des veranstaltenden Vereins „Nachtschwärmer“, beachtet werden. Das sei ein höherer Aufwand, so manchen Vorteil gebe es aber auch.

