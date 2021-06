Sommerpause fällt für Eishockeyspieler aus

Seit Wochen bereitet sich das U20-Team des ESVK auf die neue Spielzeit vor. Das hat die Stadt mit einem neuen Belag ermöglicht. Trainer Daniel Yun muss vorerst alleine coachen

12.06.2021 | Stand: 13:41 Uhr

Es ist wahrlich kein normales Eishockey-Jahr. Die U20 des ESV Kaufbeuren etwa hat ihr bis dato letztes Pflichtspiel vergangenen Oktober absolviert. Pandemiebedingt ging die Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) dann in eine Pause, aus der sie in der Spielzeit 20/21 nicht mehr zurückkehrte. Ein Meister wurde zwar nicht gekürt, doch nicht ohne Stolz geht in Kaufbeuren der Blick in Richtung Tabelle, die den ESVK als Spitzenreiter der höchsten Nachwuchsliga führt. Damit Kaufbeuren auch in der kommenden Saison, die im September beginnen soll, konkurrenzfähig ist, ist in diesem Sommer selbst die kurze Pause ausgefallen. Seit Februar trainiert die DNL-Mannschaft wieder komplett zusammen, bis Ende April stand sie dabei zusammen auf dem Eis.