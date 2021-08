Die Aufholjagd hat begonnen: So läuft die Sommerschule in Kaufbeuren

Um Lernstoff zu wiederholen, der während des Distanzunterrichts zu kurz kam, büffeln Jugendliche an einigen Schulen auch in den Ferien. Ein Blick ins Klassenzimmer.

03.08.2021 | Stand: 18:33 Uhr

Trotz Sommerferien geht es lebendig zu im Marien-Gymnasium in Kaufbeuren. Kinder und Jugendliche sind an diesem Dienstagvormittag um kurz vor 10 Uhr auf den Gängen unterwegs. Sie kommen aus der Pause und steuern die Klassenzimmer an. Begleitet werden sie von einigen Studierenden der Universität Augsburg. Alle verbringen die Vormittage der ersten und letzten Ferienwoche mit Unterricht. Denn das Homeschooling während der Corona-Pandemie hatte den Unterricht in den vergangenen Monaten erschwert und Lernlücken bei einem Teil der Schülerinnen und Schülern hinterlassen.

Lernrückstände in den Ferien aufholen

Bevor das bayerische Kultusministerium sein Förderprogramm für staatliche Schulen, das Unterricht in den Ferien einschließt, auflegte, hatte das Schulwerk der Diözese Augsburg in Kooperation mit der dortigen Universität bereits das Programm „BrückenWerk“ ins Leben gerufen. Dabei unterstützen Lehramtsstudierende die Kinder, Rückstände in Englisch, Mathe oder Deutsch in den Ferien aufzuholen.

Michelle Pulfrich macht das gern, sie möchte den Schülerinnen „unbedingt helfen“. Die 21-Jährige aus Waal (Kreis Ostallgäu) studiert in Augsburg Mathematik und Musik auf Lehramt. Als sie erfuhr, dass Studierende gesucht werden, die Jugendliche beim Lernen unterstützen, hat sie sich sofort gemeldet. In Pulfrichs Gruppe am Kaufbeurer Marien-Gymnasium sollen die fünf teilnehmenden Mädchen in Mathematik noch etwas besser werden, bevor das neue Schuljahr beginnt. Deshalb setzt die 21-jährige Studentin auf viele Übungen und ein freundschaftliches Verhältnis: „Wir duzen uns und die Schülerinnen können mich alles fragen.“

In Kleingruppen Aufgaben lösen

Am Dienstagvormittag stehen verschiedene Aufgaben auf dem Programm. Gerade das Rechnen mit negativen Zahlen bereitet den anwesenden Schülerinnen in Pulfrichs Gruppe noch Schwierigkeiten. „Für morgen bereite ich noch mehr dieser Aufgaben vor“, erzählt die Studentin. Genau darum gehe es in dem Sonderprogramm: Gemeinsam mit den Schülerinnen gezielt dort anzusetzen, wo es noch Unsicherheiten gibt. Die Studentin lässt die zwölf- bis 13-jährigen Mädchen der siebten Klasse eine Aufgabe nach der anderen erst selbstständig rechnen. Anschließend präsentieren die Schülerinnen ihre Ergebnisse, die teils völlig verschieden sind. „Aber es geht in die richtige Richtung“, versichert Pulfrich. Sie nimmt eine Kreide und rechnet die Aufgabe an der Tafel gemeinsam mit den Mädchen durch – Schritt für Schritt und mit Zwischenfragen.

Schülerinnen sind überzeugt von Sommerschule

Das Förderangebot hatte die Schulleitung des Marien-Gymnasiums Ende des Schuljahres 40 Schülerinnen gemacht. 25 Eltern meldeten ihre Kinder für den Ferienunterricht an. „Nichts anzubieten, wäre fahrlässig gewesen“, sagt Hans Walter, Mitarbeiter im Direktorat. Er glaube daran, dass mithilfe des Programms ein Teil der Lernlücken geschlossen werden kann. Auch die Schülerinnen in Michelle Pulfrichs Kurs sind mittlerweile überzeugt von der Sommerschule. Das sei nicht immer so gewesen: „Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, in den Ferien zu lernen“, sagt die 13-jährige Marlene Ritter. Auch die gleichaltrige Maria Simm und die zwölfjährige Klara Maly hatten anfangs weniger Lust als jetzt. „Nun verstehen wir die Aufgaben wirklich besser“, sagen die Schülerinnen.

