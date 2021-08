Sonder-Impfaktion: Zum Sportplatz für eine Spritze

Ab Freitag ist das mobile Imfpteam des Imfpzentrums Kaufbeuren wieder unterwegs. Am Sonntag wird parallel zu zwei Fußballspielen am Sportplatz geimpft.

24.08.2021 | Stand: 17:22 Uhr

Das mobile Impfteam des Impfzentrums Kaufbeuren ist auch in der aktuellen Woche wieder auf Tour. Über das ganze Wochenende können sich Impfwillige aus der Gegend für einen Piks anstellen.

Los geht es am Freitag, 27. August, von 14 bis 18.30 Uhr im V-Baumarkt in Neugablonz (Sudetenstraße 5). Am Samstag, 28. August, ist das Impfteam von 9 bis 16.30 Uhr im Buron Center (Josef-Landes-Straße 38) in Kaufbeuren. Am Sonntag, 29. August, zwischen 12.30 und 17.30 Uhr gibt es am Sportplatz in Jengen, Landgerichtsweg 30, nochmal eine Möglichkeit zur Impfung. Währenddessen laufen nebenan zwei Heimspiele des FCJ.

Es stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson zur Verfügung. Biontech/Pfizer kann ab dem 12. Lebensjahr verabreicht werden, Johnson & Johnson hingegen ist erst ab 18 Jahren erhältlich. Mit den Stationen des Impfteams soll erreicht werden, dass möglichst viele Bürger ihre Impfung erhalten. Eine Anmeldung ist nicht nötig, wird allerdings von ausdrücklich den Mitarbeitern begrüßt.

Zur Anmeldung: www.impfzentren.bayern.de

