Am Donnerstag verdunkelt der Mond die Sonne zum Teil. Was Hobbyastronom Manfred Simon aus Kaufbeuren beim Blick in den Himmel rät. Und wovor er warnt.

08.06.2021 | Stand: 13:34 Uhr

Tiere könnten unruhig werden, die Stromnetzbetreiber wappnen sich für einen kurzen Einbruch der Solarenergie: Nach sechs Jahren schiebt sich am Donnerstag der Mond wieder einmal zwischen die Erde und unseren Mutterstern, so dass es in Teilen Europas zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommt. Ein faszinierendes Ereignis, das sich auch vom Allgäu beobachten lässt, sofern das Wetter mitspielt.