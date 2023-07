100-Jährige Ostallgäuerin: „Ich fühle mich gar nicht so alt“

Die Irseerin Sophie Hampp feiert ihren 100. Geburtstag und hat auch im hohen Alter viele Interessen. Aber was macht sie besonders glücklich und lebensfroh?

Von Petra Wiesmayer

09.07.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Als Sophie Hampp am 9. Juli 1923 in Irsee als Älteste von fünf Geschwistern geboren wurde, kostete ein Liter Milch 4000 Mark. Trotz turbulenter wirtschaftlicher Probleme hatte sie aber eine schöne Kindheit. „Wir waren eigentlich nie unglücklich“, sagt sie. „Allerdings musste ich immer, wenn ich in die Nachbarschaft zum Spielen ging, die Kleinen mitnehmen.“ Einmal hat sie dabei im Nachbargarten den Hausschlüssel verloren. „Gott sei Dank habe ich ihn wieder gefunden, denn das hätte ich dem Vater gar nicht sagen dürfen, dass ich den verloren hatte.“ Der führte ein strenges Regiment, die Mutter sei eine „Seele von einer Frau“ und eine „wunderbare Mutter“ gewesen, erzählt die Seniorin, die nun 100. Geburtstag feierte.

