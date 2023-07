Sound am Markt: Wie die Veranstalterin die Künstler auswählt

Beim Sound-am-Markt-Festival in Kaufbeuren zeigen namhafte Bands sowie Newcomer ihr Können. Für die Veranstalterin ist es nicht leicht, die Musiker auszuwählen.

29.06.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Während vergangenes Jahr nur Künstlerinnen unter dem Motto „All female“ auf der Bühne standen, ist dieses Jahr beim Sound-am-Markt-Festival Indie-Pop zu hören. „Ich habe noch nie so viele positive Rückmeldungen zum Programm bekommen“, sagt Barbara Lackermeier erfreut. Die Veranstalterin von der städtischen Kultur-Abteilung hat auch dieses Jahr wieder namhafte Künstler und Newcomer für die Veranstaltung am Bürgerplatz in Neugablonz gewonnen. Wie gelingt ihr das?

Sound am Markt findet auch bei Regen statt

Heuer sei viel Glück im Spiel gewesen, sagt Lackermeier. „Ich war früh genug dran, die Agenturen anzufragen.“ Das sei wichtig, denn oft kämen auch Absagen. „Entweder weil die Bands schon verplant sind oder gar nicht auf Tour gehen.“ Zudem komme nicht jeder Künstler in Frage. Das Budget sei begrenzt und hohe Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen seien bei Sound-am-Markt nicht erfüllbar. Die schlechte Wettervorhersage für das Wochenende sollen das Festival laut Lackermeier übrigens nicht beeinträchtigen. „Nur wenn es gewittert, brechen wir spontan ab“, sagt sie. Wegen ein bisschen Regen werde sie die Veranstaltung aber nicht absagen.

Bei der Auswahl der Musiker hat Lackermeier auch eigene Kriterien. Bands mit rechten Inhalten seien beispielsweise tabu. Außerdem müssen die Künstler bisher auf Deutsch singen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. „Ich habe schon einmal über eine italienische Edition nachgedacht“, sagt Lackermeier. Prinzipiell falle es ihr nicht schwer, neue Künstler zu entdecken. „Ich höre viel Musik und schaue gerne die Fernsehsendung ‘Inas Nacht’. Dort treten oft gute Bands auf.“ Außerdem spreche sie oft mit Freunden und allgemein mit Kaufbeurern über deren Musikgeschmack.

Bei dem Festival in Neugablonz soll auch vegetarische und vegane Speißen angeboten werden

Neben der Musik wird es auch wieder ein kulinarisches Angebot am Bürgerplatz in Neugablonz geben – unter anderem eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten. „Vergangenes Jahr gab es viel Fleisch, das hat mich gestört. Es soll für alle etwas geben“, erklärt Lackermeier, die versucht, das Festival jedes Jahr weiter zu verbessern. Auch die Nachhaltigkeit soll mehr im Fokus stehen. „Bei den Foodtrucks haben wir geschaut, dass es möglichst ohne Wegwerfverpackung geht.“ Das sei allerdings sehr schwierig und daher nicht komplett umsetzbar gewesen.

Zudem ist dieses Jahr ein Awareness-Team des Stadtjugendrings auf dem Festival vertreten. „Das sind auffällig gekleidete, speziell ausgebildete Menschen“, sagt Lackermeier. Gäste können das Team ansprechen, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Zudem hat Lackermeier eine Gruppe von Menschen mit Behinderung zum Festival eingeladen. Sie werden die Barrierefreiheit dort bewerten. Die Rückmeldungen sollen eventuell die Planung kommender Sound-am-Markt-Festivals beeinflussen.

Für die Zukunft der Veranstaltung hat Lackermeier noch mehr Wünsche. „Ich hätte gerne wieder eine Allgäuer Nachwuchsband, die als Erstes am Freitag auftritt.“ Das habe es früher gegeben, viele dieser Bands hätten sich aber während der Corona-Pandemie aufgelöst.

Das Programm

Freitag, 30. Juni:

17 Uhr: DJ Catchee

19 Uhr: Paula Carolina

20.30 Uhr: Husten

22 Uhr: Dota

Samstag, 1. Juli:

17 Uhr: DJ Catchee

19 Uhr: Michèl von Wussow

20.30 Uhr: Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung