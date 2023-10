SKF-Dinner erstmals in Kaufbeuren

Sozialdienst katholischer Frauen informiert bei Candle-Light-Dinner über Angebote.

16.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

„Da sein. Leben helfen“ – mit diesem Motto steht der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) in der Diözese Augsburg seit nunmehr 111 Jahren an der Seite von Frauen und Familien in herausfordernden Lebenslagen. Das diesjährige Jubiläum hat der SKF zum Anlass genommen, den Krisen, Ängsten und Nöten der Klientinnen eine Stimme zu geben. Dafür hat der Sozialverband politisch und gesellschaftlich engagierte Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu einem frauenpolitischen Candle-Light-Dinner eingeladen.

45 Gäste aus Politik und Gesellschaft kommen bei SKF-Dinner zusammen

In den Räumen eines Restaurants fand das Essen, das sich im SKF Augsburg bereits bewährt hat, erstmals in Kaufbeuren statt. Das Event brachte über 45 Gäste aus Politik und Gesellschaft zusammen, die einen Einblick in die Arbeit des SKF erhielten – und auch die Grenzen der Arbeit erfuhren. Das Frauenhaus Kaufbeuren, die Beratungsstelle für Opfer sexueller oder häuslicher Gewalt und die Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Landsberg am Lech stellten sich vor.

Während eines dreigängigen Menüs führte SKF-Geschäftsführerin Martina Kobriger die Gäste durch die Entstehungsgeschichte und die Aufstellung des Verbands in der Region.

Frauenhaus gibt Einblick in die Arbeit

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Präsentation des Frauenhauses, bei der die Teilnehmenden einen eindringlichen Einblick in die Realität und die Arbeit des SKF erhielten.

Angereist war auch die SKF-Vorständin Mechtild Teuber, um ebenso in persönlichen Gesprächen zu informieren. Die Präsentation von Fallbeispielen vermittelte den Gästen praxisnahe Einblicke in die alltägliche Arbeit des Verbands.

