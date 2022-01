Soziale Architektur aus Kaufbeuren mit 30.000 Euro gefördert

Gemeinnützige Kaufbeurer Firma Supertecture erhält Scheck von Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer. Ausstellung im Ministerium in München ist geplant.

03.01.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Auf das soziale Engagement der jungen Architektinnen und Architekten von Supertecture ist auch Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer aufmerksam geworden. Sie überreichte dem Gründer der gemeinnützigen Kaufbeurer Firma, Till Gröner, einen Förderbescheid über 30.000 Euro.

Innovation keine Frage des Geldes

„Die Arbeit von Supertecture ist beeindruckend und kann gar nicht hoch genug geschätzt werden“, sagte Schreyer. Sie zeige, dass Qualität und Innovation beim Bau keine Frage des Geldes sind, vielmehr Orte zum Leben, Wohnen und Arbeiten für Menschen in aller Welt schaffe. Aktuell arbeitet das Netzwerk an Projekten in Nepal und Tansania.

Förderung fließt in Projekt in Tansania

Die Förderung des Bauministeriums soll nicht nur die allgemeine Arbeit von Supertecture, die sich ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit finanzieren, unterstützen, sondern auch der Umsetzung eines Projektes in Kipili am Taganjikasee in Tansania dienen. Dort verwirklicht Supertecture gemeinsam mit Brüdern der Erzabtei St. Ottilien (Landkreis Landsberg) ein Gebäude mit Sozialwohnungen, für die die Menschen vor Ort eine Wohnungsbaugenossenschaft gründen sollen (wir berichteten). Vom Projekt profitieren die Menschen vor Ort, die so Unterkunft und Arbeit finden, aber auch die Architektinnen und Architekten aus Bayern, die dort Erkenntnisse sammeln können. Einige Projekte wird Supertecture voraussichtlich im Frühjahr in einer Ausstellung im Bauministerium in München vorstellen.