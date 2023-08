100 Liter Wein soll aus Anbau in Aufkirch entstehen

Spätburgunder gibt es auch aus Aufkirch. Die Trauben wachsen an Rebstöcken und werden auf zweierlei Weisen erzogen. Warum sonniges Herbstwetter wichtig ist.

24.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Spätburgunder kommt auch aus dem Kaltental. Wer mit dem Rad am Damm bei Aufkirch entlangfährt, glaubt seinen Augen kaum: Trauben in Hülle und Fülle an den erst vor zwei Jahren angepflanzten Rebstöcken.

Wein aus dem Kaltental wird auf zweierlei Weisen erzogen

Diese werden auf zweierlei Weise erzogen. Etwa die Hälfte hält sich auf alt–römische Art lediglich an einem Pfahl fest, während die Spalierform den anderen Rebstöcken Halt bietet. Die Hobbywinzer vom Kaltentaler Brauhaus rechnen heuer mit mindestens 100 Liter Wein der Sorte Spätburgunder, sonniges Herbstwetter vorausgesetzt. Na denn prosit!