Sparkasse Kaufbeuren: Bürgermeister Bosse spricht von "erheblichem Druck"

Die Sparkasse Kaufbeuren ist eine der kleinsten in ganz Bayern. Oberbürgermeister Stefan Bosse wirft die Frage einer Fusion auf.

09.02.2022 | Stand: 15:10 Uhr

Die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren gehört zu den kleinsten Sparkassen in Bayern. Das ist bekannt. Das Geldinstitut pocht bis dato auf seine Eigenständigkeit und widersetzte sich allen Fusionsmöglichkeiten – wurde etwa nicht Teil der Sparkasse Allgäu, zu der die Sparkasse Kempten, Kreis- und Stadtsparkasse Sonthofen-Immenstadt und Sparkasse Ostallgäu gehören. Doch nun wird „die Luft dünner“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse – zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse – am Dienstag in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Stadtrats, als es um die Beteiligungen der Stadt ging.