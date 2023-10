Sparkassen Kaufbeuren und Allgäu fusionieren: Das sollten Kunden vor dem Wochenende wissen

Am Wochenende führen die fusionierten Sparkassen Kaufbeuren und Allgäu ihre Systeme zusammen. Wo Kunden betroffen sein können und was das für sie bedeutet.

19.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Zusammenschluss der Sparkassen Kaufbeuren und Allgäu folgt am Wochenende ein letzter entscheidender Schritt: die sogenannte technische Fusion. Dabei werden die beiden bestehenden Banksysteme nach monatelanger Vorbereitung technisch zusammengeführt. Das betrifft die gesamten Datenbestände und die technischen Systeme und Geräte, also Geldautomaten, Telefone, Homepage und Online-Banking. Nach der "juristischen Fusion" der beiden Sparkassen zum 1. Juli, die weitgehend geräuschlos über die Bühne gegangen ist, werden die technischen Umstellungen möglicherweise nicht ganz unauffällig an den Kundinnen und Kunden vorbeigehen.

Der Zusammenschluss beider Sparkassen ist ein Mammut-Projekt, das weitgehend im Hintergrund umgesetzt wird. Dabei werden die Banken von ihrem IT- Dienstleister der Finanz-Informatik in Frankfurt begleitet. Von der Öffentlichkeit unbemerkt verliefen aus Sicherheitsgründen zwei „Testfusionen“ im August und September, bei der es bereits technische Anpassungen gab, damit an diesem Wochenende alles reibungslos läuft. In der Sparkasse sind am Wochenende 100 Beschäftigte im Einsatz. Ihre Aufgabe: Sie überprüfen die korrekte Verarbeitung und testen nach der Zusammenführung alle technischen Systeme. Das Ziel: „Damit am Montagvormittag für alle ein ganz normaler Tag startet“, sagt Birgit Pfeifer, Bereichsleiterin Unternehmensentwicklung und Personal mit Blick auf die nun 1000 Mitarbeitenden der neuen Sparkasse Allgäu und die vielen tausend Kunden der alten Kreis- und Stadtsparkasse mit Filialen zwischen Kaufbeuren und Buchloe.

Sparkassen-Fusion im Allgäu: Online-Banking ist an diesem Tag nicht möglich

So soll das Wochenende ablaufen: Damit der gesamte Datenbestand ab Freitagabend korrekt überragen wird, darf es mit dem Start der technischen Fusion keine Datenveränderungen mehr geben. Daher schließen die Filialen der ehemaligen Sparkasse Kaufbeuren bereits um 15 Uhr. Online-Banking und S-App Nutzung ist nach Angaben der Bank an diesem Wochenende nicht möglich. Wertpapieraufträge können am Freitag nach 12 Uhr bis 17 Uhr telefonisch erledigt werden. Hinweise dazu gibt es auf der Sparkassen-Homepage (www.sparkasse-allgaeu.de/fusion).

Die Sparkasse schließt nicht aus, dass es durch die technische Verarbeitung und Umstellung der Systeme am Wochenende zu vorübergehenden Einschränkungen an Geldautomaten oder bei Kartenzahlungen kommt. Sie hat ihre Kunden informiert, sich mit ausreichend Bargeld zu versorgen. Kreditkarten sollen aber nicht von den Einschränkungen betroffen sein, diese können auch für die Bargeldabhebung genutzt werden.

Neue IBAN durch Sparkassen-Fusion im Allgäu - so bekommt man sie heraus

Weiterhin gebe es Anfragen von Kunden zur Änderung der IBAN und möglichen Auswirkungen der technischen Umsetzung, wie die Bank mitteilt. Die neue IBAN werde ab 23. Oktober auf den Kontoauszügen angedruckt und ist im Online-Banking angezeigt. Es sei sichergestellt, dass auch nach der technischen Fusion alle Aufträge, die mit der alten IBAN erfolgen, weiterhin abgewickelt werden. „Egal ob Überweisungen oder Zahlungseingänge, kein Auftrag geht verloren“, sagt Pfeifer. Auch „alte“ Sparkassenkarten seien weiterhin voll funktionsfähig. Sie brauchen nicht ausgetauscht werden. Nur die wenigen Kunden, die aufgrund doppelter Kontonummern eine neue Kontonummer erhalten, haben bereits per Post eine neue Karte zugeschickt bekommen. Diese kann laut Sparkasse ab 23. Oktober benutzt werden.