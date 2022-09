In der Region könnte es bald eine weitere große Bankenehe geben. Die Sparkasse Allgäu und die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren planen Fusionsverhandlungen.

27.09.2022 | Stand: 15:04 Uhr

Im Allgäu deutet sich eine weitere große Bankenehe an. Die Sparkasse Allgäu und die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren wollen nach Informationen unserer Redaktion in Fusionsverhandlungen eintreten. Am Mittwoch sollen bei einer Pressekonferenz in Kaufbeuren Details bekannt gegeben werden.

