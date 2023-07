Sparkassen-Cup 2.0. TC Neugablonz trägt "Stadtmeisterschaft"aus

Die 2. inoffiziellen Tennismeisterschaften Kaufbeurens finden beim TC Neugablonz statt. Heuer sollen auch Frauen dabei sein. Preisgelder vom Sponsor und ein Fest danach.

04.07.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde der Sparkassen-Cup als Tennisturnier für erwachsene Spieler und Spielerinnen der Kaufbeurer Clubs ins Leben gerufen. Trotz der nicht ganz optimalen Wetterverhältnisse im September 2022 wurde das Turnier gut angenommen – jedenfalls von den Männern, denn Frauen hatten sich nicht angemeldet. Als Sieger gingen Sebastian Weile vom TV Neugablonz und Klaus Geh vom Tennisclub am Klosterwald vom Platz und gewannen jeweils 250 Euro Preisgeld für ihre Vereine.

Preisgelder als Spende für die Vereinsarbeit

Der Sparkassen-Cup geht diese Saison am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23 Juli, in die zweite Runde. Spielberechtigt sind Spielerinnen und Spieler der Vereine aus Kaufbeuren und dem nahe gelegenen Umland. Gespielt wird in den Kategorien Herren Einzel, Herren Doppel und Damen Doppel. Die Preisgelder von insgesamt 750 Euro werden als Spende für die Vereine der siegreichen Spielerinnen von der Sparkasse Kaufbeuren für deren Vereinsarbeit zur Verfügung gestellt. Axel Isele, Zweiter Vorsitzender des TCN, der für die Turnierplanung und -organisation zuständig ist, zeigt sich hoffnungsfroh, dass durch die Doppelkategorien das Turnier für viele Spielerinnen noch mal attraktiver sein wird. Auch die Vertreter der Sparkasse Kaufbeuren sind wieder begeistert: „Wir finden es super, dass wir mit dem Sparkassen-Cup eine Kaufbeurer Vereinsmeisterschaft ins Leben rufen konnten, bei der wir die Tennisvereine zusammenbringen und gleichzeitig den Tennissport in Kaufbeuren finanziell unterstützen können.“

Sommerfest zum Abschluss

Ein weiteres Highlight wird das gemeinsame Sommerfest mit den Freunden der Kaufbeurer Tennisclubs am Samstagabend ab 18 Uhr sein. Neben einer Grillparty ist auch eine musikalische Umrahmung mit Liveband und DJ LagiX geplant. Sollte das Turnier wegen schlechten Wetters an dem geplanten Wochenende nicht stattfinden können, ist als Ausweichtermin das darauffolgende Wochenende, also Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, vorgesehen. Turnier-Details und die Anmeldung sind unter www.tcneugablonz.de zu finden.