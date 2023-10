Probleme bei Kartenzahlung und Online-Banking befürchtet: Wie lief die Sparkassen-Fusion im Allgäu?

Eine digitale Mammutaufgabe wickelten die Sparkassen Kaufbeuren und Allgäu am Wochenende mit der technischen Fusion ab. Das ist die Bilanz.

Die Sparkasse hat ihre technischen Systeme am Wochenende nach eigenen Angaben problemlos zusammengeführt. Hintergrund der Umstellung war die Fusion der Sparkassen Kaufbeuren und Allgäu, die formal bereits im Sommer erfolgt ist.

Im Vorfeld hatte die Bank auf Engpässe im Online-Banking, bei der Bargeldausgabe an Automaten und bei der Kartenzahlung im Geschäftsgebiet der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren zwischen Kaufbeuren und Buchloe an diesem Wochenende hingewiesen und gebeten, sich mit ausreichend Bargeld zu versorgen. Am Sonntag ab 15 Uhr konnten Kunden die Geldgeschäfte wie geplant wieder problemlos erledigen, teilte die Sparkasse mit.

In der Sparkasse waren am Wochenende 100 Beschäftigte im Einsatz. Ihre Aufgabe: Sie überprüften die korrekte Datenverarbeitung und nach der Zusammenführung alle Systeme.

Die Bilanz der neuen Sparkasse Allgäu zu dieser sogenannten technischen Fusion mit der Zusammenführung der Software und Geräte sowie der Verschmelzung der Datenbestände fiel am Montag positiv aus. "Die Umsetzung ist, wie erwartet, sehr gut gelaufen", berichtet Birgit Pfeifer, Bereichsleiterin Unternehmensentwicklung und Personal. Der reibungslose Ablauf sei auch den umfangreichen und guten Vorbereitungen zu verdanken.

Die gesamte Datenübertragung habe fehlerfrei funktioniert, berichtet sie, die Geräte und Systeme seien am Montag überall problemlos gelaufen. Alle Filialen der Sparkasse seien seit Montagmorgen zudem wie gewohnt mit ihren Dienstleistungen und Serviceangeboten für die Kunden da. Die Fusion hat damit aus Kundensicht ihren Abschluss gefunden. "Wir freuen uns sehr, dass wir damit jetzt auch technisch eine gemeinsame Sparkasse sind“, so Pfeifer.