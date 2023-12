Spaß in der zweiten Heimat - Max Hops ist in Kaufbeuren angekommen

Maximilian Hops startet in seiner zweiten richtigen Profi-Saison beim ESV Kaufbeuren voll durch – nicht nur auf dem Eis mit den Kollegen.

Und der ESV Kaufbeuren macht es wieder: Auch diese Saison gehen viele Eigengewächse für die Joker auf das Eis – und erneut zeigt sich, dass der ESVK nicht nur aus der Not eine Tugend, sondern auch aus der Jugend DEL2- oder gar DEL-taugliche Profis macht. 2022 schaffte Philipp Krauß den Sprung in die Erste Liga nach Ingolstadt, 2023 Markus Schweiger nach Frankfurt. Nun hat der ESVK wieder einige Youngster im Rennen – Yannik Burghart, die beiden Heigl-Brüder vom Kooperationspartner Red Bull München, Nikolaus und Thomas, sowie Maximilian Hops. Die standen teilweise auch zu dritt gemeinsam auf dem Eis und manche munkelten damals, der ESVK habe die stärkste vierte Reihe der Liga – dabei will die doch nur spielen: „Es macht einfach Spaß mit den Jungs“, erklärte Hops.

In der vierten Reihe statt nur dabei

Zunächst spielte Nikolaus Heigl (20) mit Burghart (21) und Hops (21) zusammen – schon das passte: „Die Reihe harmoniert“, meinte damals Nikolaus Heigl. Nach der Verletzung von Jacob Lagacé und der Spielberechtigung für Sami Blomqvist rückte Thomas Heigl (20) in die Reihe – wie sein Bruder vom Kooperationspartner Red Bull München. „Mit Thomas passt es perfekt. Er arbeitet genauso wie Max Hops und ich“, erklärte Burghart und fügte an: „Wir sind zwar verschiedene Spielertypen, haben aber dennoch einen ähnlichen Stil.“ Und Hops sagte damals dazu: „Diese Saison läuft es ganz gut – wir können uns nicht beschweren.“

Knappe Niederlagen, aber eine Änderung musste her

Doch inzwischen hat sich der Wind etwas gedreht – Siege blieben aus und Trainer Marko Raita musste gehen. Dadurch müssen die Youngster nun auch mit gestandenen Kollegen auf das Eis und zeigen, was sie können. „Ich denke, es passt bei mir noch“, meint Hops, der immerhin schon zwölf Scorerpunkte verzeichnet hat und heuer in seine zweite richtige Eiszeit bei den ESVK-Profis gegangen ist. Eine schwere Krise sah er nicht, denn „wir haben die Spiele ja alle nur knapp verloren“. Aber es waren eben vier Niederlagen Ende Oktober und die Mannschaft schwächelte ein wenig. „Es musste etwas geändert werden und frischer Wind reingebracht werden“, gibt Hops zu.

Manchmal schmerzhafter Lernprozess

Für den 21-Jährigen persönlich könne es auf jeden Fall immer besser werden, meint Hops und nennt ein Beispiel: „Gegen Selb hatte ich das entscheidende Tor auf dem Schläger, aber es nicht gemacht. Das ist frustrierend“, erklärt er, fügt jedoch weise an: „Das gehört aber auch zum Lernprozess.“ Maximilian Hops kommt aus Lindau und ist 2016 zum ESVK gewechselt – inzwischen sei Kaufbeuren seine zweite Heimat: „Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Platzreife beim Golfen

Eine eigene Familie muss zwar noch warten, aber mit den Kumpels aus der Mannschaft hat er derzeit ja Ersatz: „Ich bin fast immer mit denen unterwegs“, erzählt er. So hat er mit einem halben Dutzend Spielern die Platzreife im Golf gemacht oder spielt Fußball-Manager online mit ihnen – „wir schauen deshalb auch die 1. Bundesliga“. Ob es für Hops mal in die DEL reicht? „Ich möchte schon den nächsten Schritt machen, aber darüber mache ich mir keine Gedanken“, erklärt Hops. Für die NHL sei „der Zug aber abgefahren“ – aber wenn, fügt er lachend an, „dann irgendwo in der Sonne“.

Ob Bietigheim oder Freiburg - Hauptsache drei Punkte

Doch erst einmal geht es knallhart in der DEL2 weiter. „Wir wollen mit dem ESVK alles herausholen, was geht“, erklärt Hops die Marschrichtung. Am Freitag soll das gegen DEL-Absteiger Bietigheim Steelers der Fall sein. „Die kommen immer besser in Fahrt. Aber natürlich wollen wir drei Punkte holen“, erklärt Hops. Und beim Sonntagsgegner EHC Freiburg erwartet er ein enges Spiel – in einer dicht gedrängten Liga, in der jeder Punkt zählt. Auch Sturmkollege Burghart sagt, dass gegen diese Teams einiges möglich ist: „Wir haben gegen beide Gegner in dieser Saison schon gewonnen. Und wir sind in den vergangenen zwei Spielen von unserem neuen Headcoach gut eingestellt worden.“ Ob allerdings Hops wieder mit Burghart oder gar einem Heigl-Bruder oder wie zuletzt mit Jere Laaksonen und Joey Lewis auf dem Eis stehen wird, ist unklar, sagt Hops: „Das steht noch nicht fest. Wir werden wohl noch etwas probieren.“

Die kommenden Gegner

Bietigheim Steelers am Freitag ab 19.30 Uhr, Energie Schwaben Arena.

Trainer: Daniel Naud.

Tabellenplatz: 14.

Letzte 5 Spiele: 6 Punkte – zuletzt 3 Niederlagen in Serie.

Top-Scorer: Jack Olin Doremus mit 27 Punkten.

Special-Teams: Unterzahl-Erfolgsquote 75,6 Prozent und damit drittschwächste der Liga.

Besonderes: Keine andere DEL2-Mannschaft schießt so selten auf das gegnerische Tor nur 26,4 Mal pro Spiel.

EHC Freiburg am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Echte Helden Arena.