SPD fordert Aufklärung zu den Fahrplanlücken

Die Einschränkungen im Linien- und Schulbusverkehr bei der VG Kirchweihtal ziehen Kreise. Das Rathaus war früh informiert, verweist aber auf „großen Einsatz“ des Unternehmens, um die Ausfälle zu vermeiden.

19.05.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Debatte um Personalprobleme und Einschränkungen bei den Fahrplänen für den Linien- und Schulbusverkehr bei der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal wird schärfer. Nun fordert die SPD Aufklärung. Sie bezieht sich auf das öffentlich gewordene Schreiben des Betriebsrats an Stadträte und Behörden, in dem – wie es die Stadtratsfraktion in einer offiziellen Anfrage formuliert – „eklatante Missstände“ aufgezeigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.