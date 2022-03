"Überwältigende Hilfsbereitschaft": Ukraine-Spendenaktion bei Kaufbeurer Firma Genxtreme geht viral

Eine Hilfsaktion von Genxtreme geht viral. Plötzlich bringen Allgäuer hunderte Kartons mit Babynahrung und Wintersachen. Jetzt muss ein Lkw her.

Von einer ungeahnten Welle der Hilfsbereitschaft wurde das Team von Genxtreme überrollt. Auf dem Parkplatz und im Eingangsbereich des Onlineversands für Arbeits- und Outdoorbekleidung mit Ladengeschäft in Kaufbeuren stapeln sich die Kartons und Tüten mit Hilfsgütern für die Ukraine.

Menschen bringen alles, was sie entbehren können

Bürger bringen alles vorbei, was sie selbst entbehren können und was den aus dem Kriegsgebiet flüchtenden Menschen in der Ukraine helfen könnte. „Selbst bei mir vor der Haustür haben sie heute Nacht die Sachen abgeladen, wir haben es heute Morgen schon gestoppt“, erzählt Geschäftsführer Martin Reichle, der sich gerade zum Skifahren auf der Seiseralm in Italien befindet und von dort aus mit seinen Leuten in engem Kontakt steht, um die Aktion zu koordinieren. Einen großen Transporter haben sie bis unters Dach gefüllt bekommen, dazu drei Anhänger und vier Autos voll mit Umzugskartons.

800 Kisten mit Hilfsgütern für die Ukraine

Rund 800 Kisten, sagt Reichle, seien zusammen gekommen. „Hauptsächlich Bekleidung, Babynahrung, Wintersachen und unglaublich viele Kuscheltiere“, berichtet Jan Koenigs. Er ist bei Genxtreme eigentlich für das Marketing zuständig. Doch an Arbeiten ist an diesem Vormittag nicht zu denken. Die komplette Belegschaft, rund 20 Männer und Frauen, ist ausschließlich damit beschäftigt, die Pakete zu sortieren und zu verladen. „Wir müssen in alle Kartons reinschauen, ob Gefahrengut drin ist“, sagt Koenigs. Die Lieferung ginge schließlich in eine Kriegsregion.

Friedensbotschaften und Peace-Zeichen

Auf viele der Kartons, die an die ukrainisch-ungarische Grenze geschickt werden, haben sie Peace-Zeichen gemalt und Friedensbotschaften geschrieben. Wie die Sammelaktion solche Dimensionen annehmen konnte, darüber kann sich Martin Reichle im Nachhinein nur wundern. „Am Samstagabend hat mich ein Freund aus Lenggries angeschrieben und gefragt, ob ich noch irgendwas an Klamotten im Keller liegen habe, das ich loswerden will“, berichtet er. Sein Freund ertrage das Elend nicht mehr und wolle privat den Flüchtenden entgegen fahren, um Hilfsgüter zu bringen.

Anfrage geht über Whatsapp viral

Die Anfrage hat der Kaufbeurer in seinen Whatsapp-Status gestellt und in seiner Firmengruppe geteilt, verbunden mit der Bitte, alles, was die Menschen entbehren könnten, in der Firma vorbei zu bringen. „Da sind wir noch davon ausgegangen, dass wir einfach nur einen Hänger und einen Kombi vollmachen.“ Doch die Nachricht habe sich auf den Sozialen Medien verbreitet wie ein Lauffeuer.

Leute kaufen extra Windeln und Milchpulver

„Wir hatten Leute, die sind extra in die Drogerie gefahren und haben Milchpulver und Windeln gekauft“, erzählt Reichle. VW Singer hat von der Aktion Wind bekommen und stellte spontan einen Transporter zur Verfügung, um die Waren zur Sammelstelle in Bad Tölz zu fahren. Von dort aus mache sich dann der riesige privat organisierte Hilfskonvoi von Reichles Freund auf den Weg nach Ungarn.

Den Erlös des Fahnenverkaufs will der Kaufbeurer Ladenbetrieber Jürgen "Migo" Michel an die Hilfsorganisation Humedica für die Ukraine-Hilfe spenden. Bild: Mathias Wild

Das Leid der Ukrainer lässt auch Jürgen „Migo“ Michel nicht mehr los. Er hat Ukraine-Flaggen und Regenbogenfahnen mit der Aufschrift Pace (Frieden) bestellt, die er in seinem Laden im Rosental verkauft. „Was da an Geld reinkommt, spende ich an Humedica“, erzählt der Weitgereiste, der selber schon in Moskau gewesen ist. „Ich habe nur noch Stabfahnen bekommen weil der ganze deutsche Markt leer gefegt ist“, schildert Michel.

