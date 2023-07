Spezialität auf dem Lagerleben: Was plant die Kramerzunft?

Die Kaufbeurer Kramerzunft freut sich auf das Lagerleben beim Tänzelfest: Eine Spezialität aus Südtirol darf dort nicht fehlen.

10.07.2023 | Stand: 13:00 Uhr

14 Mitglieder der Kaufbeurer Kramerzunft trafen sich im Vorfeld des Lagerlebens beim Tänzelfest in Kaufbeuren zum Knödel drehen. Auch in diesem Jahr bietet die Zunft in ihrem mittelalterlichen Lager am kommenden Wochenende die vegetarische Variante der Südtiroler Spezialität feil.

Etwa 900 Exemplare mit Tomaten-, Spinat-, Rote Beete- und Käse-Geschmack wanderten in die Kochtöpfe. „Spätestens das gemeinsame Knödeln entfacht die Vorfreude auf das Tänzelfest“, sagte Heidi Sirch, mitverantwortlich für das Lager der Kramerzunft. Getestet wurde an diesem Abend auch die jährlich wechselnde Rezeptur für das im Lager ausgeschenkte „Burgfräuleins Glück“. Heidi Sirch: „Wir haben uns auf ein sommerlich erfrischendes Getränk mit Zitrone geeinigt.“

