Sport in Zeiten von Corona - TV Kaufbeuren kämpft mit den Folgen

Der TV Kaufbeuren hat aufgrund der Pandemie Mitglieder verloren – weil sich weniger Jugendliche anmelden. Dafür sind die Finanzen ebenso unfreiwillig verbessert.

10.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Kaufbeuren Auch der TV Kaufbeuren musste in der Coronazeit Abstriche machen – durch weniger Eintritte sank die Mitgliederzahl des Vereins, berichtete Vorsitzender Rainhard Willemsen bei der Jahresversammlung. Finanziell sei der TVK jedoch gesund.

Zwei anspruchsvolle Jahre

Wohl immer noch der Pandemie geschuldet konnte Willemsen nur eine kleine Schar Mitglieder im Saal der Kolping Akademie zur Versammlung begrüßen – dafür waren Bürgermeister Oliver Schill, Sportpfleger der Stadt Kaufbeuren, Pascal Lechler, oder der Vorsitzende des Partnervereins TV Neugablonz, Jürgen Feldmeier, mit dabei. In seinem Bericht über zwei sehr anspruchsvolle Vereinsjahre mit Lock-Downs für alle Sportarten, aufwendigen Hygieneanforderungen und Sport im Online-Betrieb oder eingeschränktem Hallensport, musste er auch einen Mitgliederschwund auf 1508 Personen einräumen. Dabei ist besonders der Rückgang bei Kindern und Jugendlichen auf 697 bedauerlich. Wie Willemsen ausführte, waren die Kündigungen wie all die Jahre zuvor. Der Schwund kam daher, dass keine neuen Mitglieder in der Coronazeit in den Verein eintraten.

Erfolgsgarantin: Die mehrfache bayerische Seniorenmeisterin im Kunstturnen, Desiree Girgenti. Bild: Heidi Blaschek

Erfreulich sei jedoch, dass mit Desirée Girgenti die deutsche Vize-Seniorenmeisterin im Geräteturnen und mit Fiona Illig eine ausgezeichnete Fechterin bei Europa-Turnieren bei der Sportlerehrung 2022 ausgezeichnet wurden. Mit Optimismus schaut Willemsen in die Zukunft, da der Verein weiterhin eine große Vielfalt an Sport, bei 190 Stunden Angebot je Woche, anbietet. Er dankte allen, die durch ihr Ehrenamt dieses ermöglichen. Durch unermüdliche Arbeit und großes Engagement hatte sich im vergangenen Jahr der Freiwillige im sozialen Jahr, Matthias Seidel, im TVK eingebracht, wofür ihm besonders gedankt wurde.

Siegreich: Degenfechterin Fiona Illig glänzte bei Turnieren. Bild: Siegfried Kerpf

Gekennzeichnet durch das Auf und Ab in der Pandemie fielen auch die Berichte der Abteilungen Aikido, Fechten, Gymnastik, Handball, Judo, Kraft & Fitneß, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Triathlon und Turnen sehr gemischt aus. Als positiver Aspekt zeichnet sich aber eine zögerliche Zunahme junger Sportler ab. Ein Wermutstropfen sind aber fehlende Übungsleiterinnen und Übungsleiter bei Turnen und Gymnastik, zumal manche Gruppe nicht mehr angeboten werden kann. In seinem Kassenbericht hatte Günther Marz zumindest aus wirtschaftlicher Sicht Grund zur Freude. Bei Einnahmen von 246.000 Euro und Ausgaben von 177.000 Euro ergab sich ein Gewinn von 69.000 Euro. Als Grund nannte er stark eingebrochene Kosten für Wettkämpfe und ausgefallene Übungsleiterstunden. Die Mitglieder votierten einstimmig für die Entlastung.

Ehrungen und Wahlen

Neben den zahlreichen Ehrungen für langjährige Treue zum Verein wurde Heidi Blaschek für ihre besonderen Leistungen für den Aufbau und das Training der Leistungsgruppe im Boden- und Geräteturnen die Silberne Ehrennadel des TV Kaufbeuren durch den Vorstand überreicht. Zudem wurde neben Willemsen fast der gesamt Vorstand bestätigt.

Entwicklungsplan mit der Stadt

Lesen Sie auch

Tischtennis TV Kaufbeuren Talentschmiede mit alten Kämpen - die Tischtennisabteilung des TV Kaufbeuren

In seinem Grußwort machte Bürgermeister Schill seine Verbundenheit mit dem Sport deutlich. Er zeigte auf, dass er und Übungsleiter des TVK bereits seit acht Jahren für ein Sportentwicklungskonzept in Kaufbeuren werben – jetzt sei dies Thema im Stadtrat. Unter der Bezeichnung „Quo Vadis Kommune“ zeichnete er eine Vision für die Zukunft Stadt-Vereine-Familien. In die gleiche Kerbe stieß Pascal Lechler, der appellierte, dass möglichst viele Fragebögen zum Sportentwicklungsplan ausgefüllt an die Stadtverwaltung zurückkommen. Feldmeier wies auf die harten Zeiten der beiden vergangenen Jahre für Vereine hin, aber sah in der Zusammenarbeit auf Grundlage des Sportentwicklungskonzeptes eine Möglichkeit, Vereine schlagkräftiger zu machen.