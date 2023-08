Sport und Kultur für ein vereintes Europa - das Vier-Regionen-Turnier in Kaufbeuren

Suceava aus Rumänien gewinnt das Vier-Regionen-Fußballturnier des Bezirks in Kaufbeuren. Schwaben wird zweiter.

16.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ungeschlagen hat die Fußballmannschaft aus dem rumänischen Kreis Suceava das Vier-Regionen-Turnier des Bezirks Schwaben gewonnen. Zweiter wurde die Auswahl aus Schwaben, die von Armin Stich und Tobias Robl trainiert worden war. Das Turnier im Parkstadion der SpVgg Kaufbeuren war heuer mal wieder der sportliche Höhepunkt der Partnerschaft zwischen den vier Regionen.

Schwaben, Suceava, Tscherniwzi und Mayenne

Zu diesem Quartett gehört neben Schwaben und Suceava mit der gleichnamigen Kreisstadt noch Tscherniwzi – ebenfalls Kreisstadt und Name der Oblast in der Ukraine – und Mayenne am Unterlauf der Loire im gleichnamigen Département in Frankreich. „Mit allen drei Regionen verbinden uns langjährige und intensive Regionalpartnerschaften“, erklärte Bezirkstagspräsident Martin Sailer in einer Pressemitteilung. Und er erläuterte weiter: „Ein wesentliches Element unserer Partnerschaftsarbeit ist der Jugendaustausch. Wir setzen uns ein für ein starkes und vereintes Europa. Es ist wichtig, dass sich auch junge Europäerinnen und Europäer über geografische, sprachliche und kulturelle Grenzen austauschen können.“

Deniz Dagtekin von der SVK dabei

Und die vier Regionen spielen seit 2002 ein Fußballturnier aus – der Veranstaltungsort wechselt jedes Jahr in eine andere Region – heuer war Kaufbeuren dran. An zwei Spieltagen gab es zwei volle Gruppenspieltage – eine Partie aber nur über 30 Minuten. Suceava war mit drei Siegen gestartet und gewann den Wanderpokal – von Bezirkstagspräsident Sailer überreicht – nach drei weiteren Remis. Dahinter folgten Schwaben, für das auch Lokalmatador Deniz Dagtekin von der SVK im Kader stand, vor Tscherniwzi und Mayenne. Die Schwabenauswahl wurde und wird vom Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der DFB-Stützpunkt für die Nachwuchsarbeit in Westbayern unterstützt. Nächstes Jahr findet das Turnier in Suceava statt.

Jazz-Improvisation der Fanta 4

Zusätzlich zum Sport gibt es seit 2010 auch noch ein kulturelles Ereignis: Heuer spielten je vier Jugendliche aus jeder Region unter der Leitung von Max Schlichter, Popularmusikbeauftragter des Bezirks, und Fanta-4-Gitarrist Markus Birkle ein Jazz-Improvisationsstück ein, das sie zum Festakt aufführten – was dort sehr gelobt wurde. Somit zeigten die Jugendlichen, wie Europa aussehen könnte: sportlich konkurrierend und kulturell kooperierend.