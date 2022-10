Wenn das Lachen vergeht: Bund streicht Zuschüsse für Sportstätten

Das Bundesbauministerium streicht ein Förderprogramm für Sportstätten. Kaufbeuren und das Ostallgäu sind derzeit zwar nicht betroffen - perspektivisch könnten die Mittel aber fehlen.

28.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Lachen fällt im Sport zurzeit schwer: Da erholten sich die Vereine gerade von der Corona-Pandemie, dann kam der russische Überfall auf die Ukraine und in dessen Gefolge die Energiekrise. Nun will der Bund ein kleines Stück finanzielle Unterstützung für den Sport kappen – das Förderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ soll Ende 2022 eingestellt werden. Das Gute daran: Derzeit gibt es in Kaufbeuren und dem Ostallgäu keine Projekte, die davon betroffen seien.

Große Probleme zu erwarten

Dennoch sind die Proteste groß: Sportverbände und Politiker wie die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann kritisieren das Aus für die Sportstättenförderung, zumal im Allgäu schon einige Projekte dadurch gefördert worden sind: „Das plötzliche Ende des Programms stellt die Kommunen vor große Probleme, ist aber auch ein Schlag ins Gesicht aller sportbegeisterten Menschen und der Ehrenamtlichen. Betroffen ist häufig auch der Schulsport“, erklärt Wittmann.

Turnhalle in Obergünzburg war Förderkandidat

Doch für das Ostallgäu habe die Streichung momentan keine Auswirkungen, berichtet Pressesprecher Stefan Leonhart: „Der Landkreis hat aus diesem Programm keine Mittel beantragt. Insofern sind wir davon nicht betroffen.“ Zwar sei die Sanierung der Turnhalle der Realschule Obergünzburg ein potenzieller Kandidat für das Sportstätten-Programm gewesen. Aber „nach einer ersten Einschätzung bestünde keine Förderfähigkeit, da die Sanierung keine Maßnahme zur städtebaulichen Aufwertung darstellt“, berichtet Leonhart weiter.

Kaufbeuren sah von Beteiligung ab

Die Stadt Kaufbeuren wäre aktuell auch nicht von der Kürzung betroffen – hat aber mit dem Gedanken gespielt, die Förderung in Anspruch zu nehmen: „Wir hatten erwogen, für die Sanierung des Hallen- und Freibades am Jordanpark zusätzliche Fördermittel über dieses Programm einzuwerben, letztlich aber doch davon abgesehen“, erklärt Helge Carl, Bau- und Umweltreferent der Stadt. Denn die Kommune hätte zwar „mit etwas Glück“ rund 660.000 Euro Fördergeld bekommen können, aber das seien nur sechs Prozent der Baukosten. Zudem sei „die Wahrscheinlichkeit sehr gering gewesen, hier zum Zuge zu kommen“ – und hätte obendrein eine Verschiebung der Maßnahme um mindestens ein Jahr sowie eine Steigerung der Baukosten, die möglicherweise die Fördersumme überstiegen hätte, bedeutet, erläutert der Baureferent weiter.

Grundsätzlich aber Bedarf

Allerdings gibt Carl zu bedenken: „Grundsätzlich gibt es natürlich auch in Kaufbeuren Sanierungsbedarf an der kommunalen Sportinfrastruktur.“ Was genau fehlen oder helfen könnte, dazu soll die derzeit laufende Sportentwicklungsplanung neue Erkenntnisse und Impulse beitragen.

Jede Unterstützung bleibt willkommen

Insofern betont Carl: „Wir sind für jede Unterstützung des Bundes oder des Freistaates bei diesen Aufgaben dankbar.“