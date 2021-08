Das sagt ein Sporthistoriker über die Olympischen Spiele von Tokio

Professor Manfred Lämmer, Mitorganisator sportpolitischer und -historischer Tagungen an der Schwabenakademie Irsee, über Auswüchse, Peinlichkeiten und Pleiten in Tokio.

11.08.2021 | Stand: 18:58 Uhr

Die Olympischen Spiel von Tokio sind schon wieder Geschichte. Am Montag kamen die letzten deutschen Sportler aus Japan und wurden in Frankfurt auch vom Stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Olympischen Akademie und Präsidenten der Europäischen Olympischen Akademien, Professor Manfred Lämmer, empfangen. Der Sporthistoriker ist öfter in Irsee und organisiert dort auch Tagungen an der Schwabenakademie. „Im vergangenen Jahr habe ich zusammen mit meiner Frau den Sommerurlaub in Irsee verbracht“, berichtet er. Wir sprachen mit Lämmer über die Spiele.