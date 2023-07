Gute Leistungen in Weltkulturerbestadt - die Lebenshilfe beim Special Triathlon

Im Harz ist die Lebenshilfe Kaufbeuren-Ostallgäu beim Special Triathlon für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung dabei.

Über hundert Athleten und Athletinnen gingen beim Special Triathlon im Harz an den Start, um in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen ihr Bestes zu geben. Es ist der größte Triathlon Deutschlands für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Start war in Thale und Zieleinlauf in der Weltkulturerbestadt Quedlinburg. Insgesamt mussten 150 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und gut zwei Kilometer Laufen bewältigt werden.

Stefan Welt ist schnellster Allgäuer

Großartige Ergebnisse gab es für die Athleten der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren: Während der erste Platz in der Gesamtwertung bei einer Zeit von 32:03 Minuten lag, schaffte Stefan Welt als schnellster Allgäuer Athlet eine Zeit von 36:04 Minuten und damit einen hervorragenden fünften Platz. Der Athlet ist mit seiner Leistung sehr zufrieden, zumal es erst der zweite Triathlon des Pfronteners war, den er bislang bestritten hatte. Auch Roman Wachter, der bei Wettkämpfen von Special Olympics bereits beim Klettern Medaillen für die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren gesammelt hat, war mit einer Silbermedaille in seiner Klassifizierungsklasse mehr als zufrieden. „Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind“, bilanzierte Sebastian Klee von der Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren, anschließend.

Die "Hölle von Q" war ausgeklammert

Das Team der Lebenshilfe war bereits zwei Tage vor dem Wettkampf angereist. Highlight der Vorbereitungen vor Ort war das gemeinsame Training aller Athleten und Athletinnen unter der Leitung von Franziska Weidner, Triathlon-Nationaltrainerin von Special Olympics Deutschland und früherer Weltcup-Schwimmerin. So konnten die Ostallgäuer sich an die dortigen Gegebenheiten gewöhnen und nochmals an ihrer Technik, beispielsweise beim Schwimmen, arbeiten. Der Special Triathlon in Sachsen Anhalt fand dieses Jahr losgelöst von der „Hölle von Q“ statt, dem in ganz Deutschland bekannten Triathlon. Dabei traten nicht nur Einzelstarter an, sondern auch Staffeln und sogenannte Unified-Teams, bei denen Athleten und Athletinnen mit und ohne Beeinträchtigung ein Team bilden. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb von der Evangelischen Stiftung Neinstedt und Special Olympics Sachsen-Anhalt.